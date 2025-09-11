Cupra muestra con el Tindaya el futuro del diseño de sus coches

Cupra ha desvelado el Tindaya, un concept-car de 4,72 m de largo que encarna el futuro lenguaje de diseño de la marca y que, según Markus Haupt, CEO interino de la compañía, “no es un sueño, ni siquiera una ambición, sino una declaración de intenciones que se va a convertir en realidad”. Inspirado en la montaña volcánica de Tindaya, en Fuerteventura, el modelo recoge en su estética las texturas y colores cobrizos que remiten al ADN de la firma, al tiempo que subraya la conexión emocional entre coche y conductor bajo el lema: “No drivers, no Cupra”.

En su aspecto destaca por un frontal de fuerte carácter, con morro de tiburón, faros triangulares y una máscara negra iluminada. Sus proporciones robustas -sería un fastback más largo aún que el Cupra genuino más grande, el Tavascan, y dispondría de llantas de enorme diámetro, de 23"- se completan con una trasera de tipo shooting brake, alerón doble y un difusor aerodinámico. Tiene cuatro puertas laterales, con las traseras de apertura en sentido contrario a las delanteras.

Radicalidad es el término que, probablemente, mejor encaja con este showcar que adelante el diseño de los futuros Cupra.

En cuanto al techo presenta una columna estructural en forma de ýpsilon, que conecta visualmente con las líneas del capó.

En el interior, el Tindaya showcar redefine el puesto de conducción con una disposición de elementos que prioriza al conductor. El salpicadero estructurado acoge una pantalla de 24", el volante sin cerrar por arriba y abajo, de tipo yoke, con botones satélite y una consola central elevada, que hace las veces de columna vertebral del habitáculo, de una manera orgánica que recuerda al Tavascan.

Su configuración interior es de 2+2, con baquets para todos los ocupantes, rodeados de la fibra de lino Bcomp.

La experiencia se enriquece con la interfaz sensorial, un mando de cristal denominado The Jewel, capaz de activar el vehículo, modificar la atmósfera lumínica o sonora y ofrecer modos de conducción que combinan lo físico y lo digital.

Con este showcar Cupra no solo anticipa su visión estética y tecnológica, sino que reafirma su espíritu inconformista.