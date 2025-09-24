Cupra lanza las Tribe Editions, con un diseño rebelde y sostenibilidad innovadora

Las ediciones exclusivas Tribe Editions introducen un concepto de individualización dirigido a conductores que buscan un diseño impactante y, al mismo tiempo, soluciones respetuosas con el medio ambiente.

Estrenan el color Manganese Mate, disponible en toda la gama, junto a tonalidades exclusivas como Bronce Century Mate (Terramar), Gris Magnetic Mate (León y Formentor) y Negro Midnight.

El Verde Sulphur se convierte en el color característico de estos Tribe Edition y que alcanza incluso a las llantas.

Los emblemas en acabado cromado oscuro y las nuevas llantas de aleación -de 19" en León y Formentor, y 20" en Terramar- aportan un extra de exclusividad. Además, las llantas incorporan un 20 por ciento de material reciclado y un novedoso color Verde Sulphur.

El habitáculo de las Tribe Editions destaca por el uso de tecnología de tejido 3D en los asientos de tipo bacquet, estando elaboradas sus secciones centrales, incluso de los traseros, únicamente con material reciclado mediante una máquina que lo teje tridimensionalmente y lo logra sin necesidad de cortar o coser, luego y sin generar desperdicios de material.

También se incorpora pintura de base biológica en elementos como la consola central y los difusores de aire, junto con plásticos que contienen hasta un 30 por ciento de material reciclado. La pintura Verde Sulphur, desarrollada por la empresa Manckiewicz, incluso utiliza un 15 por ciento de componentes de origen biológico.

En cuanto a los paragolpes integran materiales reciclados que alcanzan, en el caso del delantero con spoiler, un 20 por ciento de plásticos reciclados, reforzando aquí también el compromiso de la marca con la economía circular.

“Cupra trabaja incesantemente por ofrecer vehículos que lleguen al corazón de su Tribu, atendiendo al deseo de individualidad y a la creciente demanda de soluciones sostenibles”, señaló Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de la marca.

La producción de las Cupra Tribe Editions comenzará en el último trimestre de 2025, consolidando a la marca como referente en diseño disruptivo y movilidad sostenible, estarán disponibles en todas las motorizaciones de los Formentor, León y León Sportsourer, así como Terramar, sean las de gasolina -del 1.5 TSI de 150 CV hasta el 2.0 TSI de 333 CV 4Drive-, Diesel -con el 2.0 TDI de 150 CV-, Mild-Hybrid -1.5 eTSI de 150 CV- e híbridas enchufables -las e-Hybrid de 204 y 272 CV-.