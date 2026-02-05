Changan inicia su comercialización en España con dos SUV eléctricos, los Deepal S05 y S07

Con el final del mes de enero se ha puesto en marcha el lanzamiento comercial Changan en nuestro país, perteneciente al grupo industrial homónimo chino y el de mayor antigüedad en el sector automovilístico de ese país ya que los produce desde 1984.

Actualmente, Changan se sitúa entre los cinco fabricantes más importantes del gigante asiático, un ranking encabezado por BYD, y en el que también se sitúan Geely, SAIC Motor o Chery.

Deepal es una de las marcas que comercializa Changan, quien traerá a España también productos de Nevo, su firma especializada en nuevas tecnologías.

De ese grupo industrial dependen varias líneas de negocio: Avatr, que representa la opción más lujosa y tecnológica; Deepal, que es con la que pretende dirigir a un público más joven y dinámico; y Nevo, ésta especializada en nuevas energías. También la propia Changan. Adicionalmente la corporación trabaja con marcas occidentales en régimen de joint-venture, como es el caso de Ford o Mazda. De hecho, Changan produce para ésta tanto los Mazda 6e como el CX-6e.

Son dos los modelos que llegan ahora a España de los 32 de que dispone el grupo con vocación global y todo tipo de tecnologías de propulsión -ocho serán los que conformen su gama en nuestro país en un plazo de tres años- y lo hacen de la mano de una estructura dependiente directamente de la matriz china y con una red comercial compuesta por 32 concesionarios ya abiertos, que serán 65 en junio -con cobertura en todas las provincias andaluzas entonces- y ascenderán a 80 a finales de este año 2026.

Todas las concesiones contarán con taller para el servicio de postventa que se abastecerán en 24 horas desde un centro logístico con repuestos para España del gigante Kuehne+Nagel y está situado en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Este, a su vez, puede recibir diferentes recambios desde otro centro situado en Italia que suministra a toda Europa.

Eléctricos, hoy; mañana también híbridos e híbridos enchufables

La fuerza de desembarco de Changan en nuestro país está conformada por dos Deepal, una marca que nació en 2022. Son los S05 y S07, dos SUV respectivamente con 4,60 y 4,75 m de largo, que inicialmente sólo se venderán con sistemas de propulsión eléctricos. Más adelante, antes del verano, se baraja que se incorpore a la oferta de ambos un sistema híbrido enchufable, para tras éste ver la llegada de las versiones híbridas. En principio, ambas tecnologías serían para el S05, e imprescindibles para alcanzar el objetivo de una cuota de mercado de 2 por ciento antes de 2030, una ambición que equivaldría al peso que hoy tiene BYD en nuestro país.

El Deepal S07 es el SUV más grande que, por el momento, se venderá en los concesionarios de Changan en Europa. Es eléctrico, mide 4,75 m de largo, tiene 218 CV (160 kW) y ofrece una autonomía de 475 km.

Diseñados por el centro que Changan tiene en Rivoli, Turín (Italia) desde principios de los años 2000 y con un desarrollo en el que también han participado los de Birmingham (Reino Unido), activo desde 2010; y Munich (Alemania), desde 2021. Ambos SUV se caracterizan por un aspecto muy moderno que, según el director de diseño exterior de Changan, Jakob Petterson, está inspirado en el mundo de la aeronáutica o en las estrellas. Incluso hizo mención durante la presentación de los modelos a la proporción aurea. Su aspecto les dota de un estilo a la última, aunque no muy distinto de otros modelos de reciente lanzamiento. Personalmente, me recuerdan a algunos Cupra o, incluso, a BYD, que es la marca objetivo de Changan.

Tanto S05 como S07 incorporan detalles llamativos en sus carrocerías como las ventanillas sin marcos en las cuatro puertas laterales o los tiradores encastrados en éstas en algunas versiones, así como un frontal en el que se emplean rejillas frontales activas de refrigeración. El Cx del S05 es muy bajo, de 0,25, mientras que el del S07 apenas es mayor: 0,258.

El aterrizaje de Changan, con dos SUV: los Deepal S05 y S07

Al margen de los mencionados 4,60 y 4,75 de largo, respectivamente del S05 y S07, el resto de dimensiones de la carrocería son 1,90 de ancho y 1,60 de alto para el primero, un modelo que pesa 1.940 kilos con un motor y 100 más si usa dos; mientras que son tres centímetros en ambas medidas para el S07 y debería situarse por encima de las dos toneladas.

Aunque el S05 es 15 cm más corto que el S07 la diferencia de distancia entre ejes entre uno y otro es apenas de dos centímetros. Ambos comparten la misma plataforma y, en el futuro, también similares sistemas de propulsión eléctricos.

La plataforma es para los dos la EPA1 y ha sido desarrollada en colaboración con CATL, el gigante chino que produce también sus baterías, independientemente de la química que usen. En un caso, el del más pequeño, con una distancia entre ejes de 2,88 m y en el otro de 2,90 m. Se recurre a la construcción Cell-to-body que permite integrar esas baterías estructuralmente en la carrocería en un 75 por ciento, contribuyendo así a su rigidez un 7 por ciento y reduciendo el peso en 11 kilos en el caso del S05, que es del que Changan ha aportado más datos.

Este Deepal contará con una versión con acabado Pro, caracterizada exteriormente por las llantas de 18"; y otro Max, con unas de 20", ambas con un motor situado en el eje trasero. En las dos es de 272 CV (200 kW).

Ahora bien, con el nivel de equipamiento más alto se puede optar también por la incorporación de un segundo motor en el eje delantero y, de ese modo, con tracción total. Este motor delantero es de 163 CV (120 kW), de modo que la potencia de esta versión se eleva a 435 CV (320 kW). Contar con esta opción sube el precio en 3.000 euros.

Con ella, el S05 acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos, por los dos más que invierte la versión de tracción trasera. En todos los casos la velocidad punta es de 180 km/h. Igual que ocurre con la capacidad de remolque, que es de 1.600 kilos independientemente de que use uno o dos motores.

Baterías con celdas LFP para S05 y, por ahora, NMC para S07

El sistema de propulsión eléctrico tiene una arquitectura de 400 voltios e integra una batería con química LFP de CATL con 68,8 kWh con la que este S05 homologa un alcance de 485 km con una carga en el caso de la versión de tracción delantera. De la de cuatro ruedas motrices no se han proporcionado datos. Esos procesos pueden realizarse bien con corriente continua usando picos de hasta 200 kW, que es un valor muy alto -aunque, típicamente, la potencia sostenida durante la mayor parte del proceso es de 167 kW-; bien con alterna y hasta 11 kW. El cargador embarcado que se emplea para este segundo tipo de carga dispone de la función V2L que le permite ceder energía de la batería a consumidores externos y que, en este caso, lo puede hacer con una potencia elevada, de 6 kW, lo que permite conectar varios equipos, por ejemplo.

Mientras que la potencia de carga con corriente continua de la batería de LFP del S05 es alta, la de este S07 destaca justo por lo contrario. En este caso usa celdas NMC.

Técnicamente, el S07 no es muy distinto, no en cuanto a la concepción de su bastidor, con suspensiones de tipo multibrazo en el eje trasero como el S05, al igual que emplea discos delanteros ventilados y traseros macizos. Ahora, bien, sí se distingue en las llantas, que son de 19", y montan neumáticos 235/55 R19 frente a los hasta 245/45 R20 que puede usar su hermano pequeño.

En todo caso, más relevantes son las diferencias en la configuración de su sistema de propulsión eléctrico. Este SUV tiene un motor de 218 CV (160 kW), también en el eje trasero -luego es menos potente-, sin que exista la opción de que cuente con dos, a diferencia del S05. Además, su batería es distinta, al menos en el momento del lanzamiento de la marca en España, ya que tiene química NMC y una capacidad de 79,97 kWh. Con ella el S07 homologa conforme a la norma WLTP 475 km, pudiendo realizar cargas con potencias de 11 o sólo 97 kW, dependiendo de si emplea corriente alterna o continua. Como en el S05 también dispone de la función V2L.

Esta batería será reemplazada a lo largo de este año cuando se lance una actualización del S07, probablemente en el segundo trimestre. Entonces pasará a tener la misma química que el S05, es decir, LFP; si bien la capacidad no está confirmada.

El S07 acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 s y alcanza la misma velocidad máxima que el S05: 180 km/h.

Al volante del Deepal S07

Este es el modelo de los dos nuevos Changan del que hemos podido conducir una unidad. En general, el S07 nos ha dejado una grata impresión por su aspecto moderno, con un interior que ofrece buenos ajustes y cierto refinamiento. Con diferencia, ese diseño con el que cuenta de puertas adentro, muy minimalista y de inspiración náutica en el uso de algunos materiales, según la marca, puede convertirse en uno de los puntos de mayor atractivo de estos coches.

El S07 llega al mercado para competir con SUV eléctricos como el BYD Sealion 7, Audi Q6 e-tron, Peugeot E-3008, Tesla Model Y o Lexus RZ, entre otros. / PHILIPPRUPPRECHT

Como en el S05 lo que más llama la atención al sentarnos al volante -el motor arranca al mover la palanca del cambio, si necesidad de botón- es la ausencia de instrumentación como tal tras el volante. Se suple con un head-up display con realidad aumentada proyectado sobre el parabrisas, aunque no todos los Deepal lo tienen: por ejemplo, en el S05 de menor equipamiento de serie, el nivel Pro, para ver la velocidad hay que fijarse en la esquina de su pantalla central, con una grafía no muy generosa en cuanto a tamaño, por otro lado.

En el otro acabado del S05, el Max como en el S07 no hay problema para ello gracias a ese HUD en el que se integran, además, datos sobre las llamadas telefónicas, indicaciones de navegación, autonomía, el funcionamiento de las ayudas a la conducción -que son hasta 16, con un nivel 2 de conducción autónoma- o un mapa.

La pantalla central es de igual tamaño y contempla las mismas funciones en los dos Deepal. No obstante, hay diferencias entre uno y otro en cuando al diseño interior. En el S07 también se puede elegir entre tres combinaciones de color para el habitáculo.

Esa pantalla central es en los dos Deepal de 15,4" y tiene la particularidad de que puede girar 15º hacia la derecha o la izquierda en el acabado Max del S05 y en el S07 para mejorar su visión por parte del conductor o el acompañante.

Es de alta resolución y rápida respuesta -emplea un chip Qualcomm 8155 como el que puede encontrarse en los modelos con tecnología procedente de Chery o Geely-, aunque tiene el problema de que sin mandos físicos, absolutamente cualquier interacción con el coche supone tener que pasar por esa pantalla, incluyendo el control de los retrovisores -con el auxilio de las teclas en el volante, como en un Tesla- o los limpiaparabrisas. Es, lógicamente, compatible con teléfonos con protocolos Apple CarPlay y Android Auto inalámbricamente.

Ambos no cuentan con más botones o teclas para el control de las funciones del automóvil que los que se integran en el volante, de modo que el protagonismo recáe sobre la pantalla central. El S05 también destaca por su diseño interior minimalista..

No disponer de teclas, lo que ergonómicamente añade algunas dificultades, también implica una complicación en la identificación de las funciones, aunque estos Changan disponen de recursos para simplificar el uso de varias, como la presencia continua de las correspondientes a la climatización en la zona inferior de la pantalla y el despliegue de una columna en la derecha con un buen número de submenús como los de gestión de energía, modos de conducción, conducción inteligente, configuración del HUD, de elementos de confort, luces, cámaras...

También en la pantalla principal, desplazando los grupos de iconos inferiores, puede verse la autonomía -si se tiene una buena vista, porque el cuerpo de la letra empleada es llamativamente pequeño-, controlarse el navegador que trabaja con Here, equipo de sonido de alta fidelidad con hasta catorce altavoces y 1.260 W con el mayor equipamiento de serie o llegar hasta los modos de conducción, que son cuatro: Eco, Comfort y Sport, más uno personalizable por parte del conductor.

Estos modos definen cómo el grado de asistencia de la servodirección con cuatro ajustes, la intensidad de la frenada regenerativa, en este caso con dos; la de la respuesta a la presión del pedal de freno, asimismo en dos; o al acelerador, con tres niveles. En general, y salvo los ajustes de la dirección, en los que sí hemos encontrado gran diferencia entre usar el denominado deportivo y el eco, en la mayoría de los casos no hay grandes distinciones entre los extremos.

La frenada regenerativa no parece, a priori, particularmente intensa en la posición más exigente y que se determina, poco cómodamente, desde la pantalla central.

En cuanto a la frenada regenerativa, sí es cierto que en modo estándar apenas se produce retención al dejar de acelerar, mientras que si se ajusta en fuerte sí aparece, pero no nos ha parecido particularmente intensa. Fuentes de Changan no han podido proporcionarnos los valores de deceleración que se producen en una u otra situación.

Aporta buenas sensaciones, particularmente en cuanto a aislamiento sonoro -aunque a eso de 130 km/h encontramos un sordo trepidar que parece más bien un defecto de nuestra unidad- o incluso del asfalto. Del bastidor la dirección podría transmitir aún mejor o requerir menos espacio para el giro. La suspensión permite conducir rápido sin que la carrocería se bambolee en exceso, pero no es ni muy firme ni permite sentir al S07 más ágil que la media en los cambios de dirección, aunque el corto periodo de prueba y en un día especialmente lluvioso no ayudó a sacar conclusiones definitivas. De cualquier modo, es posible que un Sealion 7 de BYD, uno de sus rivales más directos, sea preferible en ese sentido.

Con 218 CV (160 kW) en su único motor trasero, el S07 no parece ofrecer un nivel de prestaciones que le haga parecer particularmente rápido.

Tiene buena capacidad de tracción, pero no nos ha parecido muy rápido en la respuesta al acelerador cuando hemos necesitado hundir éste al máximo, por ejemplo, para realizar una incorporación a una vía rápida desde casi parado. Tampoco cuando ha sido preciso adelantar. Puede que sea por lo que le lastra el peso, aunque no tenemos dato al respecto para el S07, pues no se siente liviano.

Un habitáculo muy confortable, también por amplitud

De vuelta al interior, llama la atención la ausencia de tiradores para abrir las puertas, de modo que en el S07 se suplen por unos pulsadores en los reposabrazos de las puertas. También nos ha sorprendido la posición que se adopta al sentarnos en las plazas posteriores, con las rodillas más bien altas respecto a nuestro trasero. Como en las delanteras, el borde de las butacas queda sensiblemente próximo al suelo -a 29 cm delante y 33 detrás, como también pasa en el S05-.

En ambos modelos las banquetas están relativamente próximas al suelo, tanto delante como detrás, si bien en éstas en el S07 dan la impresión de dejar el trasero algo hundido. / 5

La diferencia de distancia entre ejes, que es de dos centímetros, aporta también parte de la que encontramos en espacio para las piernas al comparar uno con otro. Y es que nuestras mediciones han encontrado tres centímetros más en el S07 que en el S05, ambos bien situados por esta cota de habitabilidad frente a la competencia que, en la práctica, es la misma para los dos Deepal: SUV de tamaño medio, a mitad de camino entre compactos como los BMW iX1 o Peugeot E-3008, por citar dos casos; y los más grandes como los Xpeng G8, Polestar 3 y Kia EV9.

El S05 ofrece un magnífico espacio longitudinal en las plazas traseras, por mucho que sea unos pocos centímetros inferior al que se encuentra en su hermano mayor.

De este modo, el S05 tiene una buena anchura delante, dimensión que es menos destacable detrás, al margen de ese formidable espacio longitudinal y sobrada altura tanto anterior como posterior; mientras que el S07 se convierte en la referencia en espacio entre puertas a la altura de los hombros en la parte delantera del habitáculo y queda dentro del podio en la misma medición de la zona posterior. A esto añade un magnífico espacio para las piernas y suficiente altura incluso de contar con el techo panorámico, como era el caso de la unidad que pudimos medir.

Lo anterior se acompaña de asientos con regulaciones eléctricas, que son calefactados y ventilados y con memoria en el acabado más alto, el Max, de S05, así como en el S07 -en este caso también un altavoz en el reposacabezas del conductor-; tapizados siempre con cuero sintético, así como amplios por la anchura o longitud de banqueta y más aún por la altura del respaldo en el caso de los que usan el conductor y su acompañante. Este último asiento tiene la posibilidad de ampliar la base de apoyo de las piernas al abatir el respaldo.

Sorprendentemente, el maletero del Deepal S05 es más capaz que el del S07, en el que sí hay más profundidad, pero menos anchura. También tiene la ventaja de que su plano de carga enrasa con el piso del maletero.

El maletero del S05 tiene una capacidad, conforme a los datos proporcionados por Changan, de 492 litros; 1.250 cuando se abaten los respaldos -puede hacerse en partes asimétricas- para ampliarlo. Adicionalmente, cuenta con un hueco bajo el capó delantero con 159 litros en el caso de la versión de propulsión, que disminuyen si se trata de la de tracción total. El posterior del S07, por su parte, alcanza los 445 litros, en tanto que el frunk ofrece 125 litros.

Según nuestras mediciones, ninguno de los dos espacios de carga situados tras los asientos posteriores es tan capaz como afirma la marca: el del S05 cuenta con un volumen de 423 litros y el del S07 de algo menos, 401 litros, debido a su menor anchura. Son, eso sí, de formas muy aprovechables y, en el caso del S07, con un suelo que enrasa con el plano de carga, éste a sólo 67 cm del suelo. Por el contrario, el S05 sí tiene un escalón entre ambos puntos, de once centímetros, que eleva el borde del maletero respecto al asfalto hasta los 80 centímetros.

Una relación entre precio y equipamiento destacada

De la dotación de serie nivel Pro para el S05 forman parte los siguientes elementos: encendido automático de luces, ajustes eléctricos de asientos, retrovisores con regulaciones eléctricas, cámaras de visión periférica con función de chasis transparente, un equipo de sonido con ocho altavoces, etc. Sería opcional en este acabado tanto el gancho de remolque como la pintura metalizada -seleccionable entre cinco tonos- por, respectivamente, 800 y 700 euros. Asimismo, es posible elegir entre dos colores para el interior.

El precio de tarifa del S05 Pro con tracción trasera es de 37.390 euros, aunque si se financia su compra, y antes de cualquier tipo de ayuda, sería inferior a 30.000: concretamente, 29.750 euros.

La diferencia de precio entre los dos acabados del S05 es de 3.000 euros que, a la vista del equipamiento adicional que lleva el más costoso, en muchos casos puede compensar pagar la diferencia.

En cuanto al nivel Max, el más alto del S05, sumaría a lo anterior lo siguiente: el head-up display, un anillo de luz para la indicación de la energía disponible en la batería en el pilar, los tiradores de puertas eléctricas enrasados, el portón motorizado, la memoria para los retrovisores exteriores y el interior electrocrómico, la regulación del apoyo lumbar para el conductor, así como la calefacción, ventilación, memoria y acceso de confort para el asiento delantero del conductor y el reposapiernas extensible para el acompañante, el volante calefactable, la pantalla táctil orientable, el equipo de sonido de catorce altavoces, una luz ambiental con 64 colores y el cargador inalámbrico para smartphone de 50 W. En este caso se añadiría a las opciones el techo panorámico, de 1,9 m2, por 1.000 euros, además de la tracción total por 3.000.

El precio de lista del S05 Max queda fijado en 40.390 euros, sólo 3.000 más que el Pro, aunque si se financia su adquisición se reduce a 34.650 euros.

El Deepal S07, por muy poco más

En cuanto al Deepal S07 su precio es de 44.990 euros, si bien al adquirirlo financiado con Santander Consumer se reduce a 35.550 euros. A estos aún podrían descontarse ayudas como las del Plan Auto+ cuando entre en vigor o el de los certificados CAE.

El S07 se pone a la venta en un único nivel de acabado, equivalente por dotación al más alto del S05, respecto al que hay una diferencia de precio de apenas 3.000 euros si se financia. / t

Los primeros clientes dispondrán en los dos modelos de una oferta especial de lanzamiento que incluye todo el equipamiento opcional de cada acabado sin coste adicional en el caso de que adquieran los vehículos hoy en stock en la red comercial.

La garantía básica de los modelos que venderá Changan en España es de siete años o 160.000 kilómetros, lo que antes se cumpla, en tanto que la de las baterías y los sistemas de propulsión eléctricos abarcará hasta ocho años o 200.000 kilómetros, independientemente del modelo de que se trate.