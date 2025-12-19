Los carburantes siguen a la baja y se abaratan más de un 1 por ciento a las puertas de las vacaciones de Navidad
El precio de los carburantes ha proseguido esta semana a la baja, con una caída de hasta el 1,11 por ciento y mantienen así la tendencia de descensos que inició hace dos semanas, a las puertas del inicio de las vacaciones de Navidad.
En concreto, el precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,421 euros, tras abaratarse esta semana un 1,11 por ciento, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.
Por su parte, el precio medio del litro de gasolina ha registrado un descenso del 0,54 por ciento con respecto a la pasada semana, para retroceder hasta los 1,470 euros.
Con estos descensos, en lo que va de 2025 la gasolina registra un abaratamiento del 3 por ciento respecto al cierre del año anterior, mientras que el diésel es un 0,76 por ciento más barato frente al precio en que despidió 2024.
Asimismo, llenar un depósito medio de 55 litros de gasóleo tiene un coste de unos 78,15 euros, unos 55 céntimos de euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 78,70 euros.
Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito similar supone un desembolso actualmente de unos 80,85 euros, 2,42 euros menos que hace un año, cuando superaba los 83,27 euros.
El precio medio del litro del gasóleo se mantiene por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.
Además, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.
El gasóleo suma ya 146 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasóleo fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.
El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.
Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.
Los precios en España, más baratos que la media europea
Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,611 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,661 euros.
En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,549 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,572 euros.
Reve, el mapa de puntos de recarga pública para vehículos eléctricos, cuenta desde este jueves con una app para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android y estrena, a su vez, una nueva funcionalidad que permite a los usuarios planificar sus rutas de manera eficiente, ya que el sistema diseña el mejor trayecto teniendo en cuenta las características del vehículo, las paradas necesarias y las estaciones de recarga disponibles.
Lanzado el pasado mes de abril y desarrollado de forma conjunta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Red Eléctrica, Reve es el primer mapa completo de la red que integra todos los puntos de recarga pública. Estos puntos ofrecen información estática sobre la ubicación exacta de los cargadores, la potencia máxima de recarga o el tipo de conector, y si el operador del punto de recarga está integrado en tiempo real con Reve, información dinámica sobre la disponibilidad del punto o tarifas asociadas.
Así, Reve acumula ya la casi totalidad de los puntos de recarga con datos procedentes de unos 43.000 conectores de unos 40.000 puntos de recarga localizados en más de 13.000 emplazamientos. De esta manera, el parque móvil cuenta con un punto de recarga a una distancia por carretera inferior a 50 kilómetros en el 99 por ciento del territorio peninsular español accesible mediante un vehículo.
EL NUEVO PLANIFICADOR DE RUTAS DE REVE
La nueva funcionalidad del planificador de rutas permite a los usuarios de vehículos eléctricos organizar sus trayectos en tiempo real usando un sistema de filtros establecidos por el propio usuario.
De esta manera, tanto en el espacio web como en la app para móviles, se ofrece una experiencia personalizada y adaptada a cada consumidor mediante la introducción de parámetros del vehículo como la capacidad de batería, la potencia de carga máxima, el consumo estimado y el estado de carga en distintos momentos del trayecto.
Reve calcula la ruta más adecuada en función de los datos introducidos y muestra un resumen con la distancia total, el tiempo estimado, el consumo energético, el coste aproximado de las recargas e incluso el nivel de batería previsto al llegar a destino. También ofrece una visualización detallada por tramos e incluye información útil sobre cada parada de recarga como, por ejemplo, el tiempo total necesario para la carga recomendada.
Red Eléctrica ofrecerá próximamente la versión del mapa compatible con los sistemas de información de Apple CarPlay y Android Auto, que permiten visualizar los puntos de recarga de forma segura a través de la pantalla del vehículo.
“Reve juega un papel esencial ofreciendo la información de todos los puntos de recarga, independientemente de la empresa que los gestiona y sobre una plataforma única centralizada y gestionada por un agente neutral Red Eléctrica, sin interés comercial”, ha destacado el Ministerio y Red Eléctrica.
