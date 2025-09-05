BYD amplía su oferta con el Seal 6 DM-i en doble formato, sedán y familiar

BYD ha presentado el nuevo Seal 6 DM-i en Europa. Se trata del segundo modelo híbrido enchufable de la marca en el continente, tras el exitoso Seal U DM-i, y que aporta dos propuestas de carrocería, ambas de 4,84 m de largo: un sedán y una variante Touring, el primer familiar de BYD en Europa. Respectivamente, tienen maleteros de 491 y 500 litros, si bien la mayor diferencia aparece con los asientos traseros -divididos en partes asimétricas, por otro lado- abatidos: 1.370 litros en el primer caso y 1.535 en el segundo.

El Seal 6 DM-i tiene un diseño inspirado en el lenguaje Ocean tanto para su carrocería como interior. Aquí, cuenta con asientos de ajustes eléctricos, que están ventilados o calefactados y tapizados en cuero artificial; una pantalla central de 12,8 o 15,6", según los acabados; instrumentación digital basada en una de 8,8" y múltiples opciones de conectividad, cuatro puertos USB, etc.

El Seal 6 DM-i es el primer modelo de BMW que, en Europa, cuenta en su gama con una carrocería de tipo familiar.

Mucho equipamiento de serie

Entre su equipamiento también figuran los sensores de aparcamiento traseros, como la cámara de aparcamiento posterior o la función V2L para alimentar dispositivos externos con la energía de la batería y hasta con 3,3 kW. En el caso del Touring, también tiene como equipamiento estándar las barras de techo de aluminio, el portón trasero motorizado o un limpialuneta posterior. En el acabado Comfort, al igual que en el sedán, el techo solar panorámico es de serie.

Dependiendo del nivel de equipamiento se modifica el tamaño de la pantalla central. Así, en el acabado Boost o en el Comfort Lite del Touring es de 12,8", por los 15,6" del Sedan con nivel Comfort.

Otros elementos siempre de serie, independiente del acabado, son la pintura metalizada, las llantas de aleación -de 17" en el Boost y 18" en los Comfort-, los limpiaparabrisas automáticos, etc. En el sedán Comfort, además de la pantalla más grande de las dos posibles -el Tourign Comfort Lite, sin embargo, recibe la de 12,8"-, también figuran el volante calefactado, los cristales traseros tintados, la luz ambiental que oscila con la música, el retrovisor interior con antideslumbramiento automático, la base de carga inalámbrica para teléfonos móviles o un equipo de audio con ocho altavoces y más potente que el de los Boost.

El sistema de propulsión Dual Mode (DM-i) permite circular en modo eléctrico durante 105 km en el caso de que el Seal 6 sedán disponga de la batería de 19 kWh, asociada al acabado Comfort; y 55 de la de 10,1 kWh que lo está al Boost. En el Touring, con las mismas baterías, la autonomía eléctrica WLTP se rebaja a 50 y 100 km, respectivamente, como consecuencia del mayor peso de esta carrocería: 45 kilos extra ya que frente a los desde 1.665 y 1.765 kg del sedán el familiar tiene una masa de 1.710 y 1.805 kg. BYD sólo ha aportado el dato del Cx del Touring, que es de 0,28.

Cada nivel de equipamiento se combinará con un sistema de propulsión de diferente potencia, usando el Boost el básico y el Comfort el más potente.

Las baterías, con química LFP, puede cargarse con corriente alterna y potencias de hasta 3,3 kW en el caso de los Boost; y con alterna o continua en los Comfort, usando 6,6 o 26 kW.

El componente de combustión del sistema DM-i es un motor de gasolina atmosférico que trabaja en ciclo Atkinson de 1,5 litros con 98 CV; mientras que el eléctrico aporta 197 CV (145 kW). No obstante, según la versión, la potencia total del sistema oscila es de 184 del nivel Boost y 212 CV en el Comfort -o Comfort Lite en el familiar-. En ese mismo orden, sedán y familiar aceleran de 0 a 100 km/h en 8,9 u 8,5 s. La velocidad máxima es de 180 km/h.

El familiar no sólo ofrece en el mismo tamaño un acceso más cómodo al maletero que el sedán, sino que también aporta un maletero más capaz.

En cuanto al consumo medio homologado es de 4,4 o 4,8 l/100 km para los Boost y de 4,8 y 5,0 para los Comfort, lo que permite obtener una autonomía combinada -usando tanto la energía de la batería como la del depósito de combustible, siempre de 65 litros- comprendida entre los 1.350 y 1.505 km.

En el sedán los cuellos de cisne que hacen de articulación de su tapa han de restar espacio útil al maletero.

En materia de seguridad, el Seal 6 DM-i equipa de serie siete airbags y un paquete de ADAS con abundantes opciones, como los asistentes de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, cámaras de visión de 360 grados, detección de vehículos en el ángulo muerto o asistente de colisión frontal y trasera, entre otras tecnologías.