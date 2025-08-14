BAIC X55, el SUV de origen chino que llega a España el próximo mes

El Grupo Invicta Motor ha anunciado la llegada al mercado español del nuevo BAIC X55, un SUV de 4,62 metros cuyas ventas comenzarán el próximo mes de septiembre en la red oficial de concesionarios de la marca.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para Grupo Invicta tras la firma del acuerdo estratégico en 2024 con Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC), uno de los gigantes del sector automovilístico en China y socio industrial de referencia para marcas como Mercedes-Benz o Xiaomi.

El X55 tiene 4,62 m de largo, 1,88 de ancho y 1,68 de alto, con una distancia entre ejes de 2,72 m. Sólo dispondrá de un único motor, un 1.5 de 177 CV.

El BAIC X55 se distingue por un diseño contemporáneo, con detalles de su aspecto diferenciales como las luces diurnas en forma de flecha, los tiradores de puertas encastrados o el alerón trasero de dos piezas. La presencia visual se completa con un frontal atractivo y una parte trasera que luce una firma lumínica con el nombre de la marca integrado.

En el interior, destaca su techo acristalado de 0,81 m², dos pantallas digitales (una para la instrumentación y otra táctil HD para el sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay), así como una dotación de elementos de confort que incluyen los asientos calefactados y ventilados tapizados con cuero ecológico, una base de carga inalámbrica, climatizador con purificación del aire y luz ambiental personalizable.

La pantalla central da soporte al climatizador, así como a las cámaras perimetrales que ofrecenn una visión panorámica de 360º.

Dispone de un motor turboalimentado de 1.5 litros sin ningún tipo de electrificación -el X55 tendrá la etiqueta C- que entrega 177 CV y un par máximo de 305 Nm. Este se combina con una caja de cambios automática de doble embrague 7DCT.

Entre sus asistencias a la conducción (ADAS) se incluye el mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, aviso de colisión frontal y cámaras 360º. Además, incorpora un sistema de aparcamiento robotizado que permite al vehículo estacionarse sin intervención del conductor.