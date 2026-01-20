Avenger, Compass y Wagoneer S protagonizan los lanzamientos de Jeep para este año

Encabezando las novedades de Jeep para este año se encuentra el Avenger Black Edition, una nueva variante del SUV compacto comercialmente más exitoso de Jeep en Europa. Junto a él, la firma presenta la nueva gama Compass, con dos versiones en las que la electrificación tiene gran peso, el e-Hybrid Plug-in y el 4xe. El despliegue de Jeep se completa con el Wagoneer S, buque insignia eléctrico de la marca, ya confirmado su lanzamiento para el mercado europeo.

En éste Jeep logró una cuota de un 1 por ciento del mercado de turismos y un 1,8 de los SUV en 2025, con el Jeep Avenger como locomotora de sus ventas. Este modelo, incialmente lanzado como eléctrico, ya cuenta también con motorizaciones de gasolina, e-Hybrid o 4xe y se comercializa en 62 países, en una continua expansión global que no se detendrá durante los próximos años.

Avenger Black Edition, diseño con carácter

El Avenger Black Edition, que ya puede comprarse en algunos países, pero que aún no está disponible en España, está basado en el acabado Altitude e incorpora una estética monocromática marcada por elementos exteriores en negro, como logotipos específicos, llantas de aleación de 17” y detalles en la consola central. Igualmente está equipado con cristales tintados.

Por fuera y por dentro, el tono que domina en este acabado de Avenger es, tal como su nombre indica, el negro. / maxsarotto

Dispone del Selec-Terrain que permite elegir entre seis modos de conducción, el control de descenso de pendientes y un cuadro de instrumentos digital de 10,25”.

Los asientos están tapizados con tela y vinilo, mientras que el equipamiento de serie se puede completar con opciones como el equipo de sonido JBL, el Winter Pack en el que se incluyen los parabrisas y asientos calefactados, o el portón trasero eléctrico con acceso libres.

Nueva gama Compass, más electrificación

La nueva generación del Compass, lanzada a final del año pasado en versiones e-Hybrid de 145 CV, con un motor de gasolina de 1,2 litros apoyado por una microhibridación de 48 voltios; así como eléctrica de 213 CV (157 kW) con una autonomía de 477 km gracias a una batería de 80 kWh se completa con dos opciones más, ambas con presencia de la electrificación.

Por un lado, con la e-Hybrid Plug-in, con un sistema híbrido enchufable que ofrece una potencia combinada de 225 CV y una autonomía eléctrica superior a los 90 km en ciclo combinado, incorporando además un modo eléctrico específico dentro del sistema Selec-Terrain.

Con la versión 4xe el Jeep Compass da la bienvenida a la combinación de hibridación y tracción total.

Por su parte, el Compass 4xe se sitúa como la versión más avanzada de la gama. Presenta mejoras específicas para conducción off-road, como mayor altura libre respecto al suelo, diferentes parachoques para mejorar los ángulos de entrada y salida, neumáticos de mayor perfil o adhesivos para proteger el capó. También dispone de un motor eléctrico trasero que le permite presumir de tracción total y aporta 180 CV (136 kW).

Wagoneer S, el nuevo referente eléctrico de Jeep

El Wagoneer S, que llevaba tiempo vendiéndose en EE.UU., llega a Europa. Se trata de un SUV eléctrico con dos motores y tracción total que, con 600 CV (441 kW), acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos, posicionándose entre los modelos más prestacionales de su segmento, el de los modelos de tamaño grande: mide 4,89 m de largo. Con una arquitectura eléctrica de 400 voltios cuenta, además, con una batería de 100,5 kWh que consigue una autonomía de 600 km.

Este 2026 es el año del desembarco del Wagoneer S en Europa, el SUV eléctrico de mayor tamaño de Jeep.

Permite la sección de cinco modos Selec-Terrain -Auto, Sport, Eco, Nieve y Arena- y destaca también por su interior digitalizado, con más de 45” de pantallas que incluye una de 10,25” para el pasajero delantero. A ello se suma un sistema de sonido premium McIntosh de 19 altavoces con una potencia de 1.160 W.

Por el momento, Jeep no ha aportado ni fecha de comercialización ni precios del Wagoneer S.