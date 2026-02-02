Los ASX y Outlander de Mitsubishi estrenan el acabado Black Edition
Mitsubishi lanza en España las versiones Black Edition de los ASX y Outlander, caracterizadas por su carrocería bitono, la utilización de elementos en negro piano como las llantas o algunos elementos funcionales específicos. El precio para el ASX Black Edition, cuya comercialización arranca ya, se inicia en 21.800 euros, mientras que el Outlander PHEV Black Edition lo hará en primavera.
Mitsubishi actualiza su SUV fabricado en España, el ASX
Se inicia la comercialización de las versiones Black Edition de los ASX de Mitsubishi que, también y más adelante, alcanzarán al Outlander.
En el primero de ellos, y con un precio que arranca desde los 21.800 euros -recordemos que este SUV de 4,23 m está disponible con las motorizaciones 120T, 130T y 180 HEV-, se caracteriza por ofrecer diferentes opciones de combinación de pintura para su carrocería: negro con techo y carcasas de retrovisores exteriores grises, blanco con techo y retrovisores negros en contraste o, como tercera opción, rojo con techo y retrovisores negros en contraste.
Asimismo, se incorporan detalles en negro piano en la línea de cintura y decoraciones laterales o parachoques trasero. También se usa este mismo color para las llantas de 18”. Cristales traseros tintados, asientos delanteros calefactables o base de carga inalámbrica para smartphones configuran el equipamiento funcional distintivo.
Por otro lado, el Outlander Black Edition se dota con combinaciones de pintura en Gris Graphite con techo negro o Black Diamond monocolor. En este SUV de 4,72 m y exclusivamente a la venta con un sistema de propulsión híbrido enchufable de 306 CV combinado con tracción total, son también característicos el frontal o los rieles del techo en negro piano, los emblemas en gris oscuro o la utilización de los biseles de los faros o los marcos de las ventanas en acero inoxidable en negro. Las llantas, de 20”, están pintadas en negro piano con la zona central en gris oscuro; mientras que los asientos de cuero semianilina en negro tienen costuras plateadas.
