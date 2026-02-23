Anfac celebra su junta en la sede de Iberdrola y reafirma su compromiso con la electrificación

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha celebrado la semana pasada su junta y asamblea en la sede de Iberdrola en Madrid, con el objetivo de reafirmar la apuesta del sector por la electrificación.

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruíz Tagle, ha recibido a el presidente de la asociación, Josep María Recasens, acompañado de su director general, José López-Tafall, junto a miembros de su junta directiva, que agrupan a las principales marcas y grupos automovilísticos.

Hace justo un año las entidades se aliaban para impulsar la movilidad eléctrica en España, promocionar con mayor fuerza la venta de vehículos electrificados, impulsar de forma definitiva el desarrollo de la infraestructura de recarga de acceso público y abogar por la implementación de políticas e incentivos públicos eficaces para afrontar los objetivos marcados por Europa y que fija el Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec).

El pasado jueves, durante el VI Foro Anfac, el presidente de la patronal, Josep María Recasens, calificó al vehículo eléctrico como el "único vector" capaz de impulsar la competitividad tecnológica e industrial de la automoción europea en la presente década.

Igualmente, catalogó como buena señal del mercado el crecimiento del 76 por ciento en ventas de vehículos eléctricos -los cuales superaron las 100.000 unidades en 2025- y los dobles dígitos en la suma de entregas en vehículos electrificados.

Por su parte, el consejero delegado de Iberdrola Energía España, David Martínez, ha instado a "regular acorde a la demanda", al tiempo que ha instado a avanzar en permisología en lo que se refiere a los puntos de recarga, que actualmente enfrentan un "cuello de botella" a la hora de poner en marcha su conectividad dentro de la red.

"Tenemos capacidad inversora, tecnológica y de ejecución. Hay que seguir apostando por recudir la independencia de los combustibles para superar la tasa de penetración del coche eléctrico, con el fin de llegar a los niveles de nuestros colegas europeos", ha apuntado.