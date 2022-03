El perro Luno sigue retenido en el aeropuerto de Madrid tras 19 días y temen por su vida

Luno es un perro de la raza caniche que lleva retenido desde el pasado domingo 13 de marzo en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez en Madrid por no tener microchip y tal y como exige el Reglamento Europeo de transporte de animales, los perros deben tener microchip para entrar en territorio español.

Me dijeron que solo se pedía que estuviera sano y con las vacunas al día, salí de Costar Rica sin problemas", agregó. Luno nació hace tres años en Ecuador y ha viajado con su familia a países como Nicaragua y Costa Rica. Desde ahí, tal y como cuenta su dueña Andrea Torres, cogieron un avión para Madrid con la compañía Iberojet y fue ella misma quien, según cuenta al medio costarricense La Teja , preguntó los requisitos que debía cumplir Luno para llegar a España. "", agregó.

Al aterrizar, Andrea fue a buscar a su mascota pero los oficiales se negaron a entregárselo porque "no tenía el microchip obligatorio". Según cuenta, “Les dije que en ningún lado me explicaron que tenía que ponerle el microchip, si me hubieran dicho que faltaba algo lo resolvía en Costa Rica, no viajaba así, exponiéndome a problemas”.

Se llevaron al perro para ponerle el chip y no se lo devolvieron

Según cuenta Andrea, se llevaron a su mascota para ponerle el dispositivo y a pesar de tener un mal presentimiento, cedió porque no tenía otra opción. De ahí, se pusieron en contacto con una veterinaria pero todo se fue alargando hasta el punto de llegar a dormir durante una semana en el aeropuerto.

Ahora, la mujer se encuentra en Murcia por cuestiones laborales y ha decidido difundir su caso en las redes sociales con el objetivo de rescatar a su mascota, logrando que se vuelva viral y siendo difundido por medios de todos los países del mundo.

Tras 19 días, Luno sigue sin libertad bajo las autoridades y enjaulado. Desde AGEERA explican que solo se permite el acceso de Andrea para ver a su mascota durante 10 minutos e incluso "han puesto en duda la identidad de la dueña y el retiro de su móvil para no tomar fotografías o videos".

El partido animalista PACMA se suma a la lucha de este caso, recogiendo firmas a través de la página Change.org. Ya son más de 22.000 personas las que han firmado y se espera llegar hasta las 25.000 firmas.