La dirección general de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, tramita de manera urgente las reparaciones en el edificio de la Capitanía Marítima de Algeciras que permanece cerrado al público como consecuencia de daños derivados del tren de borrascas de enero y febrero.

La entidad, a consultas de Europa Sur, ha especificado que la incidencia más perentoria se localiza en el cuadro eléctrico, con daños que mantienen el inmueble sin suministro y, por tanto, sin atención presencial. La entidad espera tener resuelta esta avería este martes, 10 de marzo.

Además, para conocer con precisión el estado del edificio y la envergadura de la actuación necesaria, se decidió solicitar un informe técnico de patologías completo. Este informe, recibido el 3 de marzo, identifica daños como filtraciones en carpinterías y cubiertas, daños en falsos techos y pavimentos y otros deterioros que requieren intervención.

Con este diagnóstico, los técnicos se encuentran definiendo el alcance de la intervención integral que requiere el edificio y cuya contratación se tramitará con la máxima agilidad posible dentro del marco legal. El pliego técnico del contrato está prácticamente finalizado, precisan en Marina Mercante.

El cierre sólo afecta a la Capitanía Marítima y no a las instalaciones anexas de la torre de control del Puerto, recientemente reformada, el centro de atención sanitaria o el centro de formación portuaria Pepe Arana.

Durante el tiempo en el que el inmueble permanece cerrado, Marina Mercante afirma que se están prestando los servicios habituales de forma telemática, con especial atención al buzón de Capitanía Marítima. "Se contesta cada consulta sobre trámites de forma individualizada y se ofrece a los usuarios de los servicios una solución adaptada a la coyuntura en la que nos encontramos", especifican.

La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) especificó que el cierre de la Capitanía obliga a las empresas y profesionales del sector a desplazarse a otras sedes marítimas de Andalucía, como las de Tarifa, Cádiz o Málaga, para completar gestiones que requieren atención presencial, entre ellas trámites relacionados con libretas de navegación y otros procedimientos administrativos que no pueden resolverse de forma telemática.

AESBA advierte que estos desplazamientos implican pérdidas de tiempo, mayores costes operativos y retrasos administrativos, afectando directamente la eficiencia de la operativa marítima en el entorno del puerto.