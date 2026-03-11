Transportes somete a información pública la terminal ferroviaria exterior del Puerto de Algeciras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso decisivo para fortalecer la intermodalidad del transporte de mercancías en España, al someter a información pública el estudio informativo para la construcción, por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), de una instalación técnica ferroportuaria en la zona de Botafuegos y su ramal de conexión con el Puerto algecireño. Esta medida se enmarca en la estrategia del Gobierno para ampliar la capacidad de transporte de mercancías del puerto, uno de los nodos logísticos más relevantes del país, y favorecer la transición hacia un modelo más sostenible, seguro y eficiente.

El proyecto es una inversión de la APBA, dentro del proyecto Última Milla, cofinanciado con fondos del Mecanismo Conectar Europa (CEF) de la Unión Europea (UE).

Situación actual

El Puerto de Algeciras ha experimentado un crecimiento sostenido del tráfico de mercancías en los últimos años y se prevé que esta tendencia continúe. Sin embargo, la infraestructura ferroviaria actual presenta limitaciones significativas: algunas de sus terminales no permiten trenes de más de 350 metros de longitud y carecen de vías de apartado suficientes para las maniobras. Actualmente, el acceso ferroviario se realiza mediante un ramal de conexión que parte de la línea 04-420 Bifurcación Maravillas (Bobadilla)–Algeciras, arrancando al oeste de la estación de Algeciras, concretamente en el kilómetro 176+150.

Dadas las restricciones de espacio dentro del puerto, la solución pasa por crear una instalación técnica fuera del perímetro portuario, que permita aumentar la capacidad de recepción y envío de mercancías por ferrocarril y mejore la eficiencia operativa del puerto.

Alternativas estudiadas

El estudio informativo ha analizado dos alternativas de ubicación de la instalación técnica en el paraje de Botafuegos, dentro del término municipal de Algeciras. Ambas propuestas contemplan cinco vías de apartado, vías de maniobra y vías mango de seguridad, con prestaciones muy similares.

Ubicación aproximada de la nueva terminal ferroviaria del Puerto de Algeciras.

La alternativa 1, considerada la opción que mejor cumple con los objetivos del proyecto, tiene un presupuesto estimado superior a 62 millones de euros. Por su parte, la alternativa 2, situada más al este, evita con mayor facilidad la futura autovía A-48 (variante exterior de Algeciras), pero requeriría el ripado de varios kilómetros de la línea ferroviaria existente, generando mayores afecciones a la circulación ferroviaria.

El ramal de conexión al puerto tendría una longitud aproximada de 3,65 km y se dispondría en paralelo a la línea 04-420 de la Red Ferroviaria de Interés General, aunque funcionalmente ambas líneas serán independientes.

Coordinación con la infraestructura vial

La ubicación de la nueva instalación ha requerido coordinación con el estudio informativo de la futura autovía A-48, actualmente en redacción por la Dirección General de Carreteras. Esta coordinación busca garantizar la compatibilidad de ambos proyectos y minimizar impactos sobre el entorno.

Paralelamente, el Ministerio ya ha licitado obras para mejorar el acceso norte por carretera al puerto a través de la A-7, con un presupuesto de 19,4 millones de euros, reforzando así la conectividad terrestre del puerto.

Viabilidad, sostenibilidad y beneficios

El estudio de viabilidad demuestra que la nueva instalación técnica cuenta con capacidad suficiente para absorber las futuras demandas de mercancías y aporta un análisis coste-beneficio que avala su rentabilidad socioeconómica. Además, se ha realizado un estudio de impacto ambiental para evaluar los posibles efectos sobre el entorno y un análisis multicriterio para comparar ambas alternativas, garantizando la sostenibilidad de la actuación.

Esquema funcional del ramal de acceso al puerto de Algeciras / E.s.

La construcción de esta infraestructura contribuirá de manera significativa a la descarbonización del transporte, al fomentar el traslado de mercancías del camión al tren, reduciendo emisiones de CO₂ y accidentes asociados al transporte por carretera. Además, permitirá mejorar la eficiencia logística del puerto y optimizar la denominada “última milla” en el transporte de mercancías.

Movilidad Sostenible, Segura y Conectada

La actuación se alinea con la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030 del Ministerio, que busca mejorar la cohesión social, impulsar el crecimiento económico y resolver los retos de movilidad del país. Entre sus objetivos destaca la movilidad de bajas emisiones, relativa a la reducción de la cuota modal de transporte por carretera mediante la captación de demanda hacia el ferrocarril, así como establcer conexiones estratégicas entre el Atlántico y el Mediterráneo del Puerto de Algeciras, del que destaca que es el de mayor volumen de mercancías de España.

La infraestructura ferroviaria en los puertos es clave para desarrollar cadenas logísticas intermodales inteligentes, en línea con la hoja de ruta de la iniciativa Mercancías 30, promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Próximos pasos

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el estudio informativo queda sometido a un periodo de información pública y audiencia de administraciones, paso previo a la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La construcción de esta instalación ferroportuaria supone un impulso histórico al transporte multimodal en España y refuerza la posición del puerto de Algeciras como nodo logístico de referencia internacional.