Los 300 trabajadores de FRS/DFDS en la línea Tarifa-Tánger Ciudad buscan el apoyo de los grupos políticos ante el temor a perder sus empleos

Tarifa/Representantes de los 300 trabajadores de FRS/DFDS en el Puerto de Tarifa mantendrán el próximo lunes una reunión con el alcalde del municipio, José Antonio Santos, y los portavoces de todos los grupos políticos para expresarles su preocupación por el mantenimiento de los puestos de trabajo a raíz del polémico concurso abierto para la adjudicación de la línea marítima intercontinental entre la ciudad y Tánger Ville.

Miembros de los comités de empresa y del sindicato CCOO acudirán a la cita para poner sobre la mesa la "incertidumbre que padece la plantilla de la actual adjudicataria tras las noticias aparecidas, a la vez que intentarán recabar el apoyo municipal en la lucha por la defensa del empleo".

El sindicato ha agradecido a la primera autoridad municipal y a los portavoces "la celeridad demostrada en dar respuesta a la petición de reunión", que les fue trasladada el pasado jueves.

“De la decisión que se tome respecto a este asunto van a depender el futuro de 300 puestos de trabajo en una localidad que, como es el caso de Tarifa, adolece de un importante problema de paro y no se puede permitir ni cierres ni deslocalizaciones de actividad. Estamos convencidos de que vamos a encontrar en el consistorio tarifeño a un aliado en nuestra lucha por la continuidad del empleo y en la defensa de la continuidad de la actividad naviera”, afirma el secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano.

El PSOE de Tarifa ya ha confirmado que apoyará las movilizaciones de la plantilla de FRS/DFDS "en defensa del mantenimiento y estabilización de los puestos de trabajo" frente a la "intranquilidad creada" por la “guerra abierta” entre las navieras que optan a la adjudicación de la línea marítima verde Tarifa-Tánger Ville.

El PSOE tarifeño acudirá a la reunión con la intención de "mostrar unidad en la defensa de los intereses de las personas trabajadoras en estos momentos de incertidumbre".

El concurso abierto el pasado mes de febrero por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) para la explotación de la línea marítima intercontinental entre Tarifa y Tánger Ciudad ha abierto una guerra en el Estrecho entre dos de las navieras que aspìran a hacerse con él: Baleària y FRS Iberia Maroc / DFDS.

Baleària hace décadas que quiere incorporarse al puerto tarifeño, donde opera FRS, y entiende que ahora es el momento por las previsiones de un aumento del tráfico de pasajeros durante la Operación Paso del Estrecho en los próximos años, pero sobre con vistas a 2030, cuando se celebra en España y Marruecos el Mundial de fútbol.

Baleària comunicó este lunes que se ha situado como la naviera ganadora de la adjudicación tras la apertura de las ofertas económicas y la valoración de las técnicas el pasado viernes, aunque la comisión técnica de la APBA no ha concluido su valoración de las propuestas y, por tanto, el consejo de administración no ha aprobado la adjudicación. FRS Iberia Maroc / DFDS arremetió contra su competidora, a la que acusó de haber presentado una oferta "claramente temeraria, fundamentada en proyecciones irreales y tráficos mínimos ficticios que evidentemente no pueden alcanzarse".