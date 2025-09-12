Shell suministrará biometano líquido a Hapag-Lloyd mediante bunkering en el Puerto de Algeciras

El Puerto de Algeciras será uno de los enclaves donde la petrolera neerlandesa Shell suministrará biometano licuado (bio GNL) a la flota de la naviera alemana Hapag-Lloyd. Ambas compañías han anunciado la firma de un contrato multianual, que se ejecutará mediante bunkering en más de 20 puertos de todo el mundo.

El acuerdo llega después de dos años de colaboración estratégica entre ambas compañías, con el objetivo de acelerar la descarbonización de los combustibles marinos alternativos, según exponen ambas empresas en un comunicado.

El biometano, conocido como bio GNL, es uno de los elementos centrales de la estrategia de descarbonización de Hapag-Lloyd, cuyo objetivo es lograr operaciones de flota con cero emisiones netas para 2045, al permitir la reducción de emisiones en toda su flota y apoyar a los clientes en sus esfuerzos por descarbonizar sus cadenas de suministro. Desde 2024, Shell ha ampliado su oferta para incluir biometano licuado, que ahora está disponible en 22 ubicaciones estratégicas dentro de su red global de abastecimiento de gas natural licuado (GNL). Entre ellas, hay tres españolas: Barcelona, Tenerife y Algeciras. Además, tienen presencia en el Puerto de Gibraltar, aunque solo ofrecen GNL.

Hapag-Lloyd tiene una importante presencia en el Puerto de Algeciras, ya que junto a Maersk desarrolla la alianza Gemini, una de las principales del ecosistema marítimo comercial. De esta forma, sus buques tendrán fácil acceso al bio GNL mediante bunkering en aguas de la dársena algecireña.

«Este acuerdo contribuye a garantizar la seguridad del combustible y la fiabilidad del suministro que necesitamos para seguir ampliando el uso de combustibles renovables a partir de residuos en toda nuestra flota, reduciendo las emisiones sin comprometer la calidad y la fiabilidad que esperan nuestros clientes. Colaboraciones como esta demuestran que el verdadero liderazgo en el transporte marítimo significa actuar ahora, utilizando combustibles de bajas emisiones que ya están disponibles en la actualidad y sin esperar a soluciones futuras», afirmó Jan Christensen, director sénior de Compras Globales de Combustible de Hapag-Lloyd AG.

Dexter Belmar, vicepresidente de GNL Downstream Global de Shell, añadió: «El bio GNL ya no es un concepto, está aquí y está impulsando el próximo capítulo de la descarbonización del transporte marítimo. Estos acuerdos a largo plazo ayudan a generar la confianza necesaria para ampliar el uso de los combustibles renovables».

El biometano licuado suministrado a Hapag-Lloyd cuenta con la certificación ISCC EU, que garantiza la sostenibilidad de la producción de la materia prima, la trazabilidad de los productos sostenibles a lo largo de la cadena de suministro y la reducción creíble y verificada de las emisiones durante el ciclo de vida.

Según la naviera, el biometano es un combustible sustitutivo que permite a los buques de doble combustible GNL de Hapag-Lloyd realizar una transición fluida a los combustibles renovables sin necesidad de modificar el equipo. Derivado de la descomposición de residuos orgánicos, como residuos agrícolas, estiércol ganadero y residuos alimentarios, el biogás se transforma en biometano mediante la eliminación del CO₂ y las impurezas. A continuación, el biometano licuado se introduce en la red de gas local, se licua y se suministra a los buques sobre una base de equilibrio de masa.