El sector agroalimentario genera un saldo positivo de 17.000 millones para España en un año

Algeciras/España hace tiempo que dejó de un importador de productos agroalimentarios para hacer negocio con el comercio exterior. Tanto que uno de cada dos euros generados en el sector salen del país rumbo al resto de mercados de la Unión Europea y de todo el mundo.

La balanza comercial de la actividad agroalimentaria alcanzó un saldo positivo de casi 17.000 millones de euros en el último año móvil (de mayo de 2023 a abril de 2024), según ha especificado este martes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la clausura de la jornada celebrada en Algeciras sobre los controles para el tráfico de mercancías. En este periodo de tiempo, España exportó productos por valor de 71.737 millones de euros e importó bienes por 54.700 millones, generándose dicho balance comercial favorable.

Para el éxito de estas operaciones comerciales, la gestión de los Puestos de Control Fronterizos (PCF) de los puertos y aeropuertos de todo el país resulta fundamental. "El control de las fronteras es una absoluta prioridad del Gobierno de España porque supone una garantía de seguridad para las exportaciones españolas y protege a la población de enfermedades y otros riesgos de seguridad", ha especificado Planas ante el foro compuesto por representantes del sector público y empresarial vinculado al comercio de mercancías.

Planas ha clausurado la jornada acompañado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como representante del departamento estatal que coordina la acción de todos los agentes implicados en los controles fronterizos de los bienes que entran y salen del territorio nacional.

"El sector agroalimentario genera cada año 142.000 millones de euros de actividad y da empleo a 440.000 personas en España. Un ejemplo de su pujanza y que ha pasado desapercibido tuvo lugar en junio, cuando España exportó 440.000 corderos a Marruecos para la celebración de la fiesta del cordero; algo posible gracias a la gestión aduanera y de seguridad en frontera que hacen posible un intercambio comercial que adquiere matices incluso diplomáticos", ha ejemplificado Planas.

Los participantes en la jornada, en el acceso central del Puerto de Algeciras. / Andrés Carrasco

El ministro Planas ha anunciado que próximamente se creará un grupo de trabajo para mejorar la coordinación y la integración de los controles fronterizos con el fin de equiparar la práctica a la del conjunto de la Unión Europea. "Permitirá mejorar nuestra competitividad", ha abundado. "El control fronterizo es una tarea colectiva al servicio de España y de la Unión Europea para el buen funcionamiento de la Unión Europea", ha valorado.

Ángel Víctor Torres ha completado la visión del Gobierno y confirmado la necesidad de mejorar procedimentos. "Existe un consenso para abordar una revisión del modelo, para adaptarlo al siglo XXI. Es necesario avanzar en la digitalización y la deslocalización de la gestión documental",

Malestar de Asaja y Coag con Planas

Asaja y Coag Andalucía han responsabilizado al ministro Planas de no haber sido invitadas al foro de debate. "Por primera vez se han reunido en España todos los ministerios competentes, responsables de la mayoría de las autoridades portuarias españolas, representantes de los transitarios, asociaciones de distribuidores y de las empresas del sector agroalimentario. Sin embargo, no se ha contado con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias", han lamentado en un comunicado.

Asaja y Coag han criticado que aunque no haya sido el Ministerio de Agricultura el principal convocante, Planas "tendría que haber intercedido" para que los representantes de los agricultores y ganaderos estuvieran presentes en el debate. "Este ministro no nos representa. Tenemos al enemigo en casa, ya que no hemos estado presentes a pesar de que la mejora del control fronterizo de las mercancías importadas es una de las principales reivindicaciones del sector agrario", han concluido las dos entidades.