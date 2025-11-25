Los puertos del Estado apuntan a cerrar 2025 en números positivos tras mover hasta octubre 465 millones de toneladas, un 0,7% menos

Los puertos de interés general del Estado cerraron un octubre de crecimiento y acumulan 465.120.751 toneladas en lo que va de 2025, lo que supone un descenso del 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El Puerto de Algeciras, indiscutible líder nacional, movió casi una de cada cinco toneladas que circularon por las dársenas españolas.

Los tráficos de los diez primeros meses de 2025 cada vez reflejan menos los efectos de la relajación del comercio mundial en los puertos españoles durante el comienzo del año, ya que el descenso se ha ido moderando con el paso de los meses, gracias a la fortaleza de la mercancía convencional y una contracción menos pronunciada de los graneles. Con esta perspectiva, apuntan a un final de año con un balance neutro o positivo.

El Puerto de Algeciras se mantiene en la primera posición con 84 millones de toneladas, un 5,2% menos que en 2024. Octubre supuso un mes de crecimiento, por lo que queda un paso más cerca de la recuperación tras unos primeros meses de 2025 con una reducción más pronunciada de tráficos. El pleno funcionamiento de la red Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd viene impulsando esta mejora.

Valencia se mantiene en la segunda posición, aún lejos de Algeciras, con 67,6 millones de toneladas hasta octubre, un 1,1% menos que el año pasado, pero también en tendencia alcista. El Puerto de Barcelona, por su parte, completa el podio nacional, con 58,7 millones de toneladas movidas, un 0,6% menos que en 2024.

Recuperación general

La mercancía general registró en los diez primeros meses del año un descenso del 0,2%, 234,2 millones de toneladas, con un aumento del 3,8% de la convencional, con 74,5 millones de toneladas, mientras que la contenerizada retrocedió un -2%, (159,6 millones de toneladas) con relación al mismo periodo del año anterior.

Los teus registraron un aumento del 2,4%, superando 15,6 millones de unidades hasta octubre. Continúa la tendencia a la baja de los teus en tránsito (-1,4%) desde comienzo de este año, aunque más moderada que en meses anteriores. Y los teus import-export continúan la tendencia al alza (+8,3%) en los puertos españoles.

El tráfico de graneles líquidos rompió la tendencia a la baja con un aumento del 0,2%, con casi 150 millones de toneladas, gracias a la recuperación de gasolina, gas natural y productos químicos. Los graneles sólidos registraron un descenso del 4,5% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total acumulado de 67,7 millones de toneladas. El tráfico ro-ro creció un 3% rozando los 63 millones de toneladas.

El número de buques mercantes por los puertos españoles decreció un 2,3% respecto a los diez primeros meses del año anterior, con un total de 138.239 unidades. El tráfico de pasajeros aumentó hasta octubre el 4,8% en relación con el mismo periodo de 2024, hasta superar los 36,8 millones de movimientos.

Puertos andaluces

En cuanto a las dársenas andaluzas, movieron durante los diez primeros meses del año 129,5 millones de toneladas, un 1,44% menos que a estas alturas de 2024. Tras aumentar en octubre sus volúmenes un 10,38% respecto al mismo mes del pasado año, quedan en una posición favorable para cerrar en positivo el 2025.

Tras Algeciras, Huelva ocupa la segunda posición andaluza y se mantiene en la séptima nacional, con 25,7 millones de toneladas movidas en los primeros diez meses del año, un 1,5% menos, tras un octubre en el que movió 3,2 millones de toneladas, un 39% más que el mismo mes de 2024.

Almería, Cádiz y Málaga mantienen su gran crecimiento en lo que va de 2025. La dársena almeriense aumenta sus tráficos un 14,3%, hasta 5,1 millones de toneladas, mientras que la gaditana hace lo propio un 15,5%, hasta 4,6 millones.

El Puerto de Málaga crece un 16,5% en el acumulado anual, hasta 4,4 millones de toneladas. Solo un octubre negativo, con descenso de los tráficos, le ha arrebatado la cuarta posición de la región en favor de Cádiz. Sevilla, por su parte, queda casi en balance neutro con una pérdida del 0,2%, hasta los 3,5 millones de toneladas. Motril cierra la lista de dársenas andaluzas con 2,3 millones de toneladas (+2,7%).

En lo que respecta al tráfico de los pasajeros, los puertos de la Bahía de Algeciras (Algeciras y Tarifa) se afianzan nuevamente como los que más movimiento registran en Andalucía y los primeros de la península. Su balance acumulado del año crece un 7% hasta 5,59 millones de pasajeros, aumento muy marcado por una Operación Paso del Estrecho (OPE) de récord.

Málaga también crece notablemente en cuando a pasajeros, un 17,5%, hasta 790.547 viajeros, gracias al crecimiento del 27,7% en el número de cruceros arribados hasta octubre.

El descenso de los cruceristas en Cádiz (pese al aumento del número de escalas) arroja una caída del 5,4% en el número de pasajeros, con 565.476. Almería cerró el octubre con un acumulado de 829.760 viajeros (-9%); Motril, con 215.771 (+5,7%); Huelva, con 46.37 (-7,8%), y Sevilla, con 14.791 (-20,8%).