El Puerto de Tarifa recupera la conexión con Tánger después de tres días sin ferris por el temporal

Un ferri de Balearia en el Puerto de Tarifa.

El Puerto de Tarifa ha restablecido este domingo la operatividad de la línea marítima que conecta Tarifa con Tánger Ciudad, tras permanecer suspendida durante tres días consecutivos debido a las condiciones meteorológicas.

Según la información facilitada por la Autoridad Portuaria, la conexión volvió a funcionar desde las 09:00 horas, permitiendo retomar el tráfico de pasajeros entre ambas orillas del Estrecho de Gibraltar. La línea se encuentra actualmente operativa y las próximas salidas pueden consultarse en los canales oficiales de información al pasajero.

La interrupción del servicio entre el 12 y el 14 de febrero obligó a mantener los ferris atracados en puerto. Con esta reanudación, el tráfico marítimo recupera la normalidad, si bien el balance del último mes refleja un periodo especialmente irregular.

Desde el 21 de enero, el puerto ha registrado 14 días sin servicio y otros cuatro con cancelaciones parciales.

En lo que va de febrero, la línea ha permanecido sin operar nueve días completos, además de dos jornadas adicionales con suspensiones puntuales.

La Autoridades Portuaria recomiendan a los viajeros consultar el estado del servicio antes de desplazarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Puerto de Tarifa.