El Puerto de Algeciras renovará su vínculo comercial con Costa Rica durante una misión empresarial

Una delegación empresarial e institucional del Puerto de Algeciras viaja esta semana a Costa Rica para participar en el evento Costa Rica Trade & Investment Summit 2025 que se desarrolla en la capital del país centroamericano, San José. La misión, encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, y el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, servirá para afianzar la relación con el que es el primer socio comercial del puerto del Estrecho en tráficos refrigerados. Así, la apretada agenda contempla también la renovación del Memorando de Entendimiento (MOU) firmado en 2019 entre la APBA y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Las iniciativas que se llevarán a cabo durante la semana contemplan una jornada de difusión del Proyecto de Interoperabilidad digital entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) y el Port Community System (PCS) del Puerto de Algeciras, proyecto integrado en la estrategia Global Gateway de la UE. Su objetivo es promover "vínculos inteligentes, sostenibles y seguros" en sectores como el transporte. Para ello el Puerto de Algeciras ha trabajado durante los últimos años junto a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

El objetivo de este proyecto es facilitar el intercambio comercial entre Centroamérica y la Unión Europea aportando una mayor eficiencia y fiabilidad en el proceso de inspección de la mercancía en su entrada a Europa a través del Puerto de Algeciras y suministrando una mayor transparencia y trazabilidad de la mercancía a lo largo de estas cadenas logísticas. La jornada, organizada por la Comisión Europea, lleva por título “Centroamérica-UE: conectividad inteligente para un comercio más ágil”.

Desde 2020, Costa Rica es el primer socio comercial para tráficos refrigerados del Puerto de Algeciras, principalmente para productos como piña o banana que antes llegaba hasta la Península desde otras dársenas europeas. Además, por otro lado, la dársena canaliza gran parte de las exportaciones de aceite de oliva andaluz hacia el país caribeño. En 2025 se cumple una década desde que ambas apartes establecieron relaciones comerciales.

Los puertos de Algeciras y Moín están conectados de forma directa por el servicio MedCaribe, de las navieras CMA-CGM y Marfret, con un tiempo de tránsito de 12 días. Cada semana cientos de contenedores con piña, banano, tubérculos y plantas salen desde Moín para abastecer a Europa a través de Algeciras.