El Puerto de Algeciras consolida el sexto puesto en el ranking europeo de tráfico de contenedores

El Puerto de Algeciras se consolidó en 2025 como uno de los puertos europeos con mayor tráfico de contenedores. La dársena algecireña registró el pasado año un ligero incremento en el tráfico de teus, lo que le permitió mantener la sexta posición continental.

Durante el pasado año, el Puerto de Algeciras movió 4.738.000 contenedores, lo que supone un incremento anual del 0,6%, con 32.000 unidades más. Con este registro, la dársena retiene la sexta plaza europea con una estabilidad clave en un ecosistema altamente competitivo como el portuario. Esta cifra le permitió finalizar por delante del puerto griego de El Pireo, aunque fue superado por el alemán Bremerhaven, según los datos recopilados por el experto en economía marítimo portuaria Theo Notteboom para el portal especializado PortEconomics.

La dársena algecireña se sobrepuso a un inicio de año complejo, afectado por ralentización del comercio por la guerra arancelaria y a la competencia externa. Pese a estas circunstancias, consiguió cerrar el ejercicio con solo un leve descenso del 3% en el tráfico de mercancías y, nuevamente, superando la simbólica cifra de los 100 millones de toneladas. Algeciras volvió a ser clave en la conectividad mundial de mercancías, al mantenerse los desvíos por el cabo de Buena Esperanza.

El primer puesto europeo es Róterdam, el epicentro continental del tráfico de mercancías. La dársena neerlandesa aumentó un 3,1% sus movimientos de contenedores, hasta 14,2 millones de unidades (teus). Esto le permitió incrementar ligeramente su ventaja respecto a su competencia más directa, el Puerto de Amberes, en Bélgica, que cerró el ejercicio con 13,6 millones de teus movidos, un 0,7% más.

El podio lo cerró Hamburgo, con 8,3 millones de contenedores movidos. La dársena alemana aumentó un notable 7,3% su registro, resultado que contrasta con unos últimos años de resultados interanuales más modestos. El puerto germano se vio beneficiado de la reestructuración de las alianzas de las navieras, con gran protagonismo de la red Gemini, y a la entrada de operadores extranjeros en sus terminales, según expone Notteboom.

El caso de Hamburgo no es particular, ya que el también alemán Bremerhaven experimentó un crecimiento de más del 9%, disparándose hasta los 4,85 millones de contenedores, según estimaciones basadas en sus tráficos hasta noviembre. Esto le valdría para escalar desde la séptima plaza hasta la quinta, por delante de Algeciras.

La cuarta posición continental es para Valencia, primer puerto español en tráfico de contenedores. La dársena valenciana registró 5,66 millones de contenedores en 2025, un 3,4% más, aunque volvió a terminar por detrás de Algeciras, un año más, en cuanto a las mercancías totales movidas.

Por detrás de Algeciras, en sexta posición, figura El Pireo, con unos datos estimados de 4,5 millones de teus movidos, lo que supondría un descenso del 6%. El puerto griego es uno de los más afectados por el cierre de tráfico en el canal de Suez, aunque sigue siendo referente en el Mediterráneo oriental.

La octava plaza es para el italiano Gioia Tauro, uno de los que más creció en 2025, con 4,49 millones de contenedores y un aumento del 14%, impulsado por la inversión y las operaciones de MSC. Esto le acerca al grupo de Bremerhaven, Algeciras y El Pireo.

Tras la dársena italiana figuran Barcelona, único puerto español del top 15 que perdió contenedores en 2025, con 3,7 millones (-4,1%) y los puertos Haropa (agrupación de El Havre y Ruan, en Francia), que crecieron un 3,5%, hasta 3,2 millones.

El top 15 lo cerraron el italiano Génova, con 2,99 millones (+6,3%); el maltés Marsaxlokk, con 2,86 millones (+0,4%); el polaco Gdánsk, con 2,76 millones (+23,4%); el portugués Sines, con 1,71 millones (-10%) y Las Palmas, con 1,54 millones y un crecimiento del 16,1%.

En total, los 15 puertos más importantes en tráfico de contenedores de la Unión Europea gestionaron en conjunto 79,2 millones de teus en 2025, un 3,2% más que en 2024.