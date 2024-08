El Puerto de Algeciras sortea la nueva política de aranceles de la UE hacia China

Algeciras/El Puerto de Algeciras sortea, de momento, el impacto en su actividad de la nueva política de aranceles de la Unión Europea hacia los productos de China; especialmente los relativos a la importación de coches eléctricos, gravados con hasta un 37,6%. La situación se sigue con "prudencia" en el seno de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ante la posibilidad de que los impuestos se amplíen progresivamente a otras familias de productos que arriban a la dársena del Estrecho a través de seis líneas marítimas regulares con el gigante asiático.

La avanzadilla impositiva de la UE comenzó a primeros de julio, cuando empezaron a aplicarse aranceles provisionales de entre el 17,4% y el 37,6% para la importación de vehículos eléctricos fabricados en China, incluidos los de los fabricantes BYD, Geely y SAIC, así como los modelos fabricados en China por marcas occidentales de la talla de Tesla y BMW.

Los fabricantes de automóviles chinos quieren que Bruselas y Pekín negocien una solución "equilibrada" entre unos aranceles como los impuestos por los europeos del orden del 20% y la intención china de que no se aplique ninguna normativa.

Por el momento, estos aranceles europeos son provisionales y habrá que esperar a noviembre cuando los jefes de Estado y de Gobierno de los diferentes países se pronuncien para conocer si las trabas comerciales a la industria automovilística serán permanentes o no. La posible subvención a las baterías por parte de China sería el origen de la disputa, ya que las ayudas públicas permiten que los vehículos eléctricos chinos cuesten hasta un 30% menos, de media.

"Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y, lógicamente, para los puertos todo lo que sea entrar en una escala de medidas arancelarias, en un sentido u otro, afecta a la facilidad del comercio, a los flujos comerciales, a la cadena logística y, por supuesto, a los puertos", reflexiona el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ante la posible respuesta de China en forma de imposición de aranceles a las exportaciones comunitarias.

El Puerto de Algeciras no recibe vehículos nuevos desde China (sí desde Tánger-Med, en Marruecos) ya que se trata de un tráfico captado tradicionalmente por las dársenas vinculadas a las grandes factorías de coches de España -Valencia (Ford), Barcelona (Seat) y Vigo (Citroën)- que cuentan con la infraestructura adaptada para recibir y despachar este tipo de mercancía. En estos muelles sí se prevé un impacto a la baja como consecuencia de los aranceles.

"Es fundamental que la geopolítica y la economía a escala mundial se intenten tranquilizar. Porque cada vez que se da un paso en un sentido o en otro se perjudica al libre comercio y eso no es bueno para la actividad económica y los puertos. Lo estamos analizando con prudencia", reconoce Landaluce.

Las marcas chinas registraron un 11% de la cuota del mercado de automóviles en Europa durante el mes de junio, alcanzando un récord de matriculaciones en vísperas de la entrada en vigor de los aranceles a la importación. En su conjunto, las marcas del gigante asiático matricularon más de 23.000 vehículos eléctricos de batería en toda Europa durante el mes de junio, la cifra más alta de su historia. Los datos estarían "adulterados" por la provisión de importadores y concesionarios de un amplio estocaje para satisfacer la demanda y evitar el gravamen. Habrá que esperar al menos dos meses (hasta que se contabilcen los datos de julio y agosto) para conocer el impacto comercial de la medida.

Un portacontenedores de la naviera MSC llega al Puerto de Algeciras. / Erasmo Fenoy

Aliexpres, Temu y Shein, en el punto de mira

Por el momento no hay nada en firme, pero la Unión Europea también habría puesto sus miras en tres gigantes del comercio electrónico. Tras los coches, Aliexpress, Temu y Shein, macroportales de venta de toda clase de productos y fast fashion (ropa barata), podrían enfrentarse en el futuro a la eliminación del umbral actual de 150 euros por debajo del cual se pueden comprar artículos libres de impuestos.

La propuesta, adelantada por Financial Times a primeros de julio, no se ha materializado aún aunque supondría una nueva traba a la llegada de paquetería cargada con prendas de ropa, aspiradoras o herramientas que se anuncian a precios de derribo en estos portales.

El tráfico de paquetería directa desde China suele llegar a Europa generalmente por vía aérea hacia los grandes centros de distribución logística. Por tanto, sería igualmente una cuestión ajena al Puerto de Algeciras, que sí recibe ingentes cantidades de exportaciones Chinas a través de contenedores para grandes proveedores: desde juguetes a ropa.

En julio de 2021 entró en vigor la normativa europea del 'paquete IVA' que introducía varios cambios pero mantenía una excepción libre de impuestos en aduanas para las compras inferiores a 150 euros. La propuesta de la Unión Europea pasaría por eliminar o rebajar esta excepción. Según datos de la Comisión, unos 2.300 millones de euros en objetos fueron importados por la Unión Europea por debajo de este límite de los 150 euros.

Seis rutas con China

El tráfico de mercancías desde China llega al Puerto de Algeciras a través de seis rutas regulares operadas por las tres grandes alianzas marítimas. La Alianza 2M (Maersk Line y MSC) opera dos rutas, denominadas como AE6 y AE10 para Maersk y Lion y Silk, respectivamente, para MSC. Ocean Alliance (CMA-CGM, Cosco Shipping, Evergreen Line y OOCL) opera el servicio FAL1 para CMA-CGM, denominado AEU2 para Cosco Shipping. Además, The Alliance (Hapag Lloyd, HMM, ONE, Yang Ming) cuentan con dos rutas regulares. El plantel se completa con el servicio FIM compartido por HMM, ONE e X-Press Feeders.