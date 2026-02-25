La Corporación de Prácticos del Puerto de Algeciras incorpora una nueva lancha a su flota con una inversión de 2 millones

La Corporación de Prácticos del Puerto de Algeciras ha incorporado una nueva lancha carabela valorada en 2 millones de euros que sustituirá a la lancha Carteya, que sumaba miles de millas recorridas en las maniobras que cada día realiza la entidad.

Se trata de una embarcación tipo Nelson 40 rodeada por una cintón de goma especial para absorber impactos, una rigidez estructural del casco sobresaliente y una velocidad máxima de 35 nudos para operar en todas las condiciones meteorológicas que exige la Bahía de Algeciras. La embarcación cuenta como novedad con el avanzado sistema de control integrado Czone, que gestiona todos los parámetros de la embarcación, alarmas, iluminación exterior e interior y otras funcionalidades.

Con motivo de la incorporación al servicio, el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, ha entregado una metopa al práctico mayor, Amador Gutiérrez, en reconocimiento al trabajo que realizan cada día todos los integrantes de la corporación para garantizar la seguridad y eficiencia del Puerto de Algeciras.

La entidad posee una flota de cinco embarcaciones de alto rendimiento para operar con garantías los 25.000 servicios que prestan cada año los 24 prácticos que integran la plantilla. Además, como ha explicado el práctico Jesús Borrego, la corporación cuenta con un equipo de mantenimiento 24/7 que permite una respuesta inmediata y disponer siempre de las cinco embarcaciones operativas, señalando que cada 20.000 horas renuevan los motores para disponer siempre de las mejores prestaciones.