El Puerto de Algeciras y exportadores de Costa Rica refuerzan la trazabilidad de la yuca destinada a Europa

El Puerto de Algeciras y los exportadores de yuca de Costa Rica trabajan de forma conjunta para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa fitosanitaria europea de este tubérculo, cuyo consumo continúa creciendo en los mercados comunitarios. Con este objetivo, una delegación empresarial e institucional costarricense, encabezada por representantes de la Cámara de Exportadores de Raíces y Tubérculos y de Procomer (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), ha visitado en los últimos días el Puerto de Algeciras. Durante el encuentro, se han mantenido reuniones técnicas con responsables del Puesto de Control Fronterizo, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), la Cámara de Comercio y empresas de la Comunidad Portuaria.

Las jornadas han permitido profundizar en los nuevos requisitos de la normativa fitosanitaria comunitaria que afectan a la yuca costarricense, tanto fresca como congelada. En este sentido, los exportadores han adaptado sus procesos, sustituyendo la parafina tradicionalmente utilizada para recubrir el tubérculo por ceras naturales autorizadas, en cumplimiento del reglamento europeo sobre aditivos.

Más de la mitad de la producción de yuca de Costa Rica se destina a Estados Unidos, aunque Europa gana peso como mercado de destino, especialmente en países como Países Bajos, Francia y España. Actualmente, el continente europeo absorbe el 43% de las exportaciones de yuca fresca costarricense y el 8% de la congelada.

El encuentro, que se ha prolongado durante dos jornadas, ha reunido a cerca de medio centenar de profesionales de Costa Rica y del Puerto de Algeciras. El programa ha incluido visitas a terminales de contenedores y de frío, así como al funcionamiento del Puesto de Control Fronterizo. La delegación fue recibida por el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, y el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy.

Esta iniciativa se enmarca en el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado en 2019 entre la APBA y PROCOMER, renovado el pasado mes de septiembre, y en la acción impulsada por la Cámara de Comercio con la cofinanciación de la Diputación Provincial de Cádiz.

Desde 2020, Costa Rica es el primer socio comercial del Puerto de Algeciras en tráficos refrigerados, principalmente de productos como piña y banana, que anteriormente llegaban a la Península a través de otros puertos europeos. A su vez, el puerto andaluz canaliza una parte significativa de las exportaciones de aceite de oliva andaluz hacia el país centroamericano. En 2025 se cumplió una década desde el inicio de las relaciones comerciales entre ambas partes.

Los puertos de Algeciras y Moín mantienen una conexión directa a través del servicio MedCaribe, operado por las navieras CMA CGM y Marfret, con un tiempo de tránsito de 12 días. Cada semana, cientos de contenedores con piña, banano, tubérculos y plantas parten desde Moín para abastecer al mercado europeo a través de Algeciras.

Además, ambas partes colaboran en el Proyecto de Interoperabilidad Digital entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) y el Port Community System (PCS) del Puerto de Algeciras, una iniciativa que mejora la eficiencia, transparencia y fiabilidad de los procesos de inspección y garantiza una mayor trazabilidad de las mercancías en las cadenas logísticas entre Centroamérica y la Unión Europea.