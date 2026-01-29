El Puerto de Algeciras consolida su Estrategia Verde y se adelanta a las exigencias ambientales europeas

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha expuesto este jueves los avances de su Estrategia Verde durante más de 16 años de trabajo continuado en sostenibilidad ambiental, descarbonización y protección del entorno marino. Una trayectoria que sitúa al Puerto de Algeciras como referente dentro del sistema portuario español.

Juan Antonio Patrón, jefe del Área de Desarrollo Sostenible, y Fidel Ruiz, jefe del Departamento de Sostenibilidad, detallaron en el almuerzo-coloquio celebrado por el Propeller Club de Algeciras, una estrategia que nació de forma voluntaria en 2009 y que hoy se ha convertido en un eje estructural de la gestión portuaria. “Antes la sostenibilidad era voluntaria; ahora es obligatoria”, subrayó Patrón, en referencia al cambio normativo que afecta al sector.

El recorrido de la APBA incluye hitos clave en gestión ambiental, como la certificación ISO 14001 en 2011, la adhesión a EcoPorts en 2015 y la obtención del registro EMAS en 2018, el más exigente de la Unión Europea. En 2021, todos estos compromisos se integraron en la Estrategia Verde 2021-2026, que en 2022 fue certificada por AENOR por su contribución real a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, siendo el primer puerto estatal en lograrlo.

La intervención de Fidel Ruiz. / Erasmo Fenoy

Uno de los proyectos más destacados es la electrificación de los muelles mediante sistemas OPS (Onshore Power Supply), que permitirá a los buques conectarse a la red eléctrica y apagar motores durante su estancia en puerto. La inversión prevista asciende a 92 millones de euros y permitirá una reducción de casi 37.000 toneladas de CO₂ anuales, con actuaciones en Algeciras y Tarifa financiadas con fondos europeos.

La Estrategia Verde se articula en 12 compromisos de sostenibilidad, que abarcan desde la gobernanza y la integración puerto-ciudad hasta la transición energética, la economía circular, la innovación o la mejora de la calidad de vida. Todos ellos cuentan con objetivos concretos y medibles, con la meta de reducir un 55% las emisiones en 2030 respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Más allá de la descarbonización, la APBA ha impulsado proyectos de regeneración ambiental, como la instalación de arrecifes biomiméticos en el Llano Amarillo, que han supuesto un importante aumento de la biodiversidad marina, o el programa “Guardianes del Mar”, centrado en la protección de cetáceos en el Estrecho mediante herramientas de monitorización y divulgación.

Actualmente, 40 empresas del entorno portuario están adheridas a la Estrategia Verde, desarrollando proyectos propios alineados con estos objetivos comunes. A ello se suma la apuesta por la formación y la retención de talento en el Campo de Gibraltar, con iniciativas como la Algeciras Port Digital Academy, orientada a perfiles digitales vinculados al futuro del puerto.

“El objetivo es que el puerto deje de estar de espaldas a la ciudad y genere valor ambiental y social para el territorio”, señalaron los responsables de la APBA. Una visión que refuerza el papel del Puerto de Algeciras como motor económico, pero también como actor clave en la transición hacia un modelo más sostenible e integrado.