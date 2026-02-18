El Puerto de Algeciras gana peso como banco de pruebas de los usos del hidrógeno verde

El Puerto de Algeciras gana peso como un privilegiado banco de pruebas para los usos del hidrógeno verde más allá de la industria. La dársena, que cuenta a su alrededor con multitud de futuros proyectos de producción, acogerá proyectos piloto de vehículos impulsados por este vector energético, que llega a los coches e, incluso, robots.

El evento Futuretech H2, en su parada en Algeciras, ha presentado varias aplicaciones del hidrógeno relacionadas con la tecnología. Para la población general, la utilidad más común es la de combustible para coches, aunque en el entorno portuario se puede extender mediante hidrogeneras que alimenten a otros vehículos particulares e industriales.

Uno de los protagonistas de la cita ha sido el robot Summit XL, que tras una adaptación realizada por el laboratorio de energía INTA-CEDEA, está impulsado por una pila de hidrógeno verde que le ofrece una autonomía de 7,5 horas. Fernando Isorna, responsable de esta institución, ha expuesto a El Conciso la utilidad que este vehículo autónomo tiene en entornos muy variados, desde terminales portuarias a instalaciones agrícolas. De hecho, cuenta con ruedas todoterreno tras haber sido probado con éxito en olivares, incorporando elementos adicionales para medir el estado de las plantaciones. Tiene instalada una cámara de 360 grados para, en modo autónomo, poder moverse por una ruta preestablecida sin colisionar con personas u otros elementos móviles.

La empresa sevillana SailH2 exhibió un Toyota Mirai, modelo eléctrico de alta gama propulsado por pila de hidrógeno, como ejemplo de movilidad sin emisiones. El vehículo puede almacenar hasta cinco kilos de H2, lo que le otorga una autonomía cercana a los 650 kilómetros, cifras equiparables a las de un turismo convencional. Según explicó el propio Isorna, socio fundador de SailH2, el sistema de tracción es similar al de cualquier eléctrico, con la diferencia de que la electricidad se genera a bordo mediante la pila de combustible.

La recarga de estos vehículos se realiza mediante hidrogeneras que surten el hidrógeno como si de una gasolinera tradicional se tratase. Según la organización, en apenas dos minutos puede completarse el repostaje de un coche, con una presión de 750 bares, que se reduce a 350 para camiones y otros vehículos industriales por la normativa española. La compañía HVR, que prevé desplegar 75 instalaciones en los próximos años en España, ha aportado una unidad como las reales para la demostración.

El camión de Evo, en abril

El desarrollo con mayor impacto directo para el Puerto de Algeciras es cabeza tractora de camión impulsada por hidrógeno desarrollada por la empresa sevillana Evo. Tras su presentación en octubre en Sevilla, el vehículo iniciará en abril su proyecto piloto en la dársena algecireña de la mano de Logística360, que lo incorporará a su operativa. Según explicó Javier Galeano, director de estrategia de la empresa, el H2 Tractor ha sido concebido para trabajar en entornos portuarios exigentes, con componentes preparados para resistir la salinidad y un diseño robusto, pese a superar las diez toneladas de peso.

El camión integra un motor eléctrico alimentado por una pila de 75 kilovatios y ofrece hasta 16 horas de autonomía, con tiempos de repostaje estimados en cinco minutos. “Creemos en este modelo de soluciones en el ámbito portuario”, señaló Galeano. A la espera de la homologación estatal, la previsión es que el piloto arranque en abril en Algeciras y, tras validar su funcionamiento, Evo extienda su comercialización, que ya ha despertado interés en mercados nacionales e internacionales.

Algeciras, epicentro del hidrógeno

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha destacado la apuesta de la institución por las energías limpias: "Tenemos un objetivo fundamental, que es acompasar y liderar la transición energética y la descarbonización, acompasando oferta y demanda, con el proyecto Green Energy Hub y creando un ecosistema a su alrededor".

Jesús Delgado, responsable de proyectos de la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla y coordinador del Futuretech H2, ha resaltado que la iniciativa, que incluye aspectos de formación, "tiene como objetivo desarrollar la cadena de valor del hidrógeno, transformar empresas para que puedan trabajar en la cadena del valor del hidrógeno y concienciar a la ciudadanía sobre este vector energético de futuro".

En la misma línea se ha manifestado Fernando Isorna, cofundador de SailH2, quien ha añadido que una de las metas "es mostrar la aplicación a movilidad del hidrógeno, una de las patas que tiene este gas renovable".

Manuel Cózar, responsable de Logística360, ha resaltado la apuesta de su empresa por el uso del hidrógeno mediante el proyecto piloto con Evo: "hemos visto claro desde el principio que la apuesta por la energía renovable era algo importante teniendo en cuenta la conciencia que hay en nuestra empresa al respecto y por la necesidad que nos imponen nuestros clientes".

Álvaro Márquez, delegado de Formación e Industria del Ayuntamiento de Algeciras, ha comentado que la ciudad, con su puerto, "es el epicentro en la hoja de ruta de la evolución del hidrógeno como vector energético en el futuro".