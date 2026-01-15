El Puerto de Algeciras espera que Aduanas pueda desalojar pronto las embarcaciones del 'Lila Mumbai'

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) espera que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) pueda desalojar próximamente las embarcaciones decomisadas al buque Lila Mumbai en septiembre de 2025.

Las diez embarcaciones que fueron decomisadas al carguero Lila Mumbai están a punto de cumplir cuatro meses acopiadas en los terrenos de Isla Verde Exterior del Puerto de Algeciras. El material permanece bajo custodia permanente por parte de la Guardia Civil y vigilancia privada, ocupando los terrenos de la futura expansión portuaria, ya en tramitación con la empresa concesionaria.

El Lila Mumbai fue intervenido en aguas del Estrecho por Aduanas como consecuencia de la orden de embargo sobre Libia decretada por la ONU, que prohíbe a este país importar armamento y material militar.

Fuentes portuarias aseguran que se espera que, en las próximas semanas, se completen los trámites judiciales para que Aduanas pueda desalojar las naves del recinto portuario, aunque los plazos no son concretos.

Aunque no han trascendido detalles sobre cuál puede ser el futuro de las embarcaciones, no es extraño que en este tipo de casos las autoridades, por decisión judicial, puedan tomarlas para su propio uso, como ha sucedido en otros casos, con aprehensiones de vehículos o armas.

En lo que respecta a la APBA, la permanencia en Isla Verde Exterior del material decomisado choca frontalmente con sus intereses, especialmente a la vista del próximo comienzo en primavera de los trabajos de ampliación de TTI Algeciras, que se extenderá hacia el terreno en el que ahora se encuentran las embarcaciones.

En caso de coincidir en tiempo con el inicio de las obras, podrían ser desplazadas dentro de la explanada para evitar afecciones. Aun así, para entonces, se confía en que el material ya no se encuentre en las inmediaciones.

El 'Lila Mumbai'

La alerta que provocó la inmovilización del buque saltó a la vista de la carga que transportaba en su cubierta: embarcaciones de diferente tamaño y tipología suceptibles de tener tanto uso civil como militar.

Entre el 18 y el 21 de septiembre, las autoridades españolas sacaron del buque ese material. Primero se descargaron ocho lanchas tipo patrulleras de pequeño tamaño que permanecen cubiertas con lonas. Sobre las lonas consta una numeración (no correlativa) escrita con pintura o spray. Posteriormente, con un importante despliegue logístico, se produjo el traslado a tierra de dos embarcaciones de mayor porte. Se trata de sendos remolcadores ya matriculados (tienen registro IMO) con bandera de San Cristóbal y Nieves. Los remolcadores, de 38 metros de eslora por 8 de manga, fueron embarcados en Port Rashid (Emiratos Árabes Unidos, EUA) el pasado 2 de julio, según los registros del sistema de geolocalización (AIS). No hay datos de este tipo sobre la procedencia de las ocho patrulleras de menor eslora.

Expediente por contrabando

El departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria prepara desde finales de septiembre un expediente sancionador por contrabando por las embarcaciones del Lila Mumbai. Aduanas inició los requerimientos de información para sustentar una posible infracción por contrabando. Para ello, previamente tuvo lugar una inspección del material requisado por parte de técnicos de la Secretaría de Estado de Comercio (dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), como entidad competente para determinar hasta qué punto las embarcaciones o su destino previsto podrían constituir una vulneración del embargo sobre Libia.

El hecho de que Aduanas abriese un expediente (concluya o no finalmente con una sanción) resultó indicativo de que se habían observado indicios fundamentados de que la carga decomisada estaría destinada a tener un uso militar en Libia y, por tanto, con el envío marítimo se intentaba vulnerar el embargo de Naciones Unidas.