El PP denuncia un aumento de las redes ilegales de deriva en el Estrecho y el Mar de Alborán

El Partido Popular de Ceuta ha elevado la voz ante el aumento del uso de redes de deriva ilegales en el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, una práctica expresamente prohibida por la normativa europea e internacional debido a su alto impacto ambiental. La senadora Cristina Díaz ha reclamado al Gobierno medidas urgentes que incluyan una vigilancia reforzada, cooperación internacional efectiva y campañas de concienciación, tras constatar que la actividad ilícita se ha duplicado en los últimos años.

En un comunicado oficial, Díaz subrayó que "si algo está prohibido por ser destructivo, pero sus efectos siguen manifestándose en nuestras costas, es evidente que la respuesta no está siendo suficiente".

Las redes de deriva, señaló la senadora, capturan de manera indiscriminada cetáceos, tortugas marinas, tiburones, rayas y aves protegidas, generando un impacto ecológico que se extiende más allá de las aguas jurisdiccionales españolas.

Según los datos difundidos por la Fundación Justicia Ambiental en 2024, el número de embarcaciones vinculadas al uso de estas redes ilegales ha pasado de unas 370 en 2010 a 846 en 2024, cifra que evidencia un incremento exponencial. Sin embargo, los expertos advierten que la actividad real podría ser hasta diez veces mayor, dada la opacidad y la ilegalidad del sector.

La problemática se concentra especialmente en la temporada de pez espada, cuando alrededor de 150 rederos operan en el entorno del Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Melilla y el Mar de Alborán, utilizando redes que alcanzan hasta 12 kilómetros de longitud. La senadora Díaz vinculó la mayor parte de estas flotas al norte de África (Marruecos y Argelia), y destacó que "la cooperación internacional debe ser más eficaz y, sobre todo, verificable", sin comprometer el respeto a las relaciones bilaterales y al marco normativo vigente.

Un pez espada atrapado en las redes de deriva ilegales.

El PP ha solicitado así que se intensifique la vigilancia marítima en las zonas especialmente sensibles, se evalúe la cooperación internacional de manera transparente y se promuevan campañas de sensibilización dirigidas a la prevención del uso de artes de pesca prohibidas, con el objetivo de limitar el impacto ambiental y garantizar la preservación de la biodiversidad marina en estas aguas estratégicas.

Por su parte, el PSOE de Ceuta ha asegurado que el Gobierno de España ya ejecuta de forma efectiva un control sobre las redes de deriva tanto en la zona del Estrecho de Gibraltar como en el Mar de Alborán, por lo que considera "innecesaria" la propuesta de la senadora ceutí. "Plantea actuaciones que ya forman parte de la operativa diaria y del liderazgo internacional de España en materia pesquera", según la réplica de los socialistas.