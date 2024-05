La plataforma no al fondeadero discrepa con el ahorro de emisiones de CO2 por la zona de espera en Sotogrande

La Plataforma no al fondeadero recientemente constituida discrepa con el cálculo de ahorro de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que reportaría la habilitación de la zona de espera para buques frente a Sotogrande y Manilva elaborado por la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), la asociación empresarial Aesba y la comunidad portuaria Comport y que fue publicado por Europa Sur.

Este estudio estimaba la reducción de emisiones en 1 millón de toneladas al año en comparación con la navegación de los buques a baja máquina para apoyar la iniciativa de la Dirección General de la Marina Mercante.

Los tres colectivos empresariales, así como el propio Ministerio de Transportes, añadían como argumentos para el fondeadero la mejora para la seguridad en el área del Mar de Alborán frente a la navegación al pairo, con mínimas opciones de maniobrabilidad para los buques en caso de emergencia.

"El Mar de Alborán es una zona marítima que tiene 57.000 kilómetros cuadrados, por lo que no se entiende que no haya espacio marítimo seguro y suficiente para que los 30 barcos que se pretenden fondear no puedan navegar con seguridad a un régimen de máquina reducido, y por tanto menos contaminante, aunque sea en la parte más occidental del mismo a distancias que no superen las dos o tres horas de travesía hasta la Bahía de Algeciras esperando a disponer de un espacio de fondeo en aguas de la Bahía de Algeciras o de un atraque en el Puerto", contrapone la plataforma.

El colectivo demanda a los empresarios que publiquen "los estudios científicos que avalan tal reducción de las emisiones por el establecimiento del fondeadero" así como los estudios técnicos que se hayan realizado y que determinen "que un barco fondeado está más seguro que un barco navegando".

La plataforma igualmente demanda que se justifique de forma razonada que existe una "óptima gestión de los fondeaderos ya existentes dentro de la Bahía" así como de la eficiente regulación del tráfico marítimo desde puerto de origen a puerto de destino en el Puerto de Algeciras antes de plantear una nueva zona de espera.

"Igual que suponemos que se han realizado cálculos precisos que avalen tal reducción de emisiones de CO2 por el establecimiento del enorme fondeadero que se pretende, entendemos que se pueden hacer estudios similares para determinar la cifra de reducción que se obtendría mediante los ajustes posibles en los regímenes de máquinas de los barcos para ajustar sus llegadas de forma racional, tal que evitasen el colapso de los fondeaderos existentes", detaca la plataforma, quien apunta al interés económico de las entidades que promueven y defienden la zona de espera.