La naviera DFDS augura una etapa de crecimiento de su negocio en el estrecho de Gibraltar impulsada por la compra de Armas

La naviera danesa DFDS, matriz de FRS, espera el inicio de una etapa de crecimiento de su actividad en el estrecho de Gibraltar. La compañía aguarda la aprobación regulatoria de la compra del negocio de Armas Trasmediterránea en un 2026 de transición antes de la expansión financiera.

DFDS augura una tasa de crecimiento medio anual de su resultado operativo del 15% hasta 2030 en lo que respecta a la actividad en el estrecho de Gibraltar, que comprende las líneas que conectan Algeciras con Ceuta y Tánger Med, operadas con cinco buques. Como referencia, la facturación de este negocio se situó en torno a los 136 millones de euros en 2025, como adelantó El Conciso.

Este crecimiento no será lineal, ya que la naviera prevé una menor rentabilidad en 2026, según las previsiones del grupo compartidas en sus resultados anuales de 2025. Esto se debe a los cambios operativos producidos, tras la salida de la línea Tarifa-Tánger ciudad en mayo y de la futura ejecución de la compra del negocio de Armas Trasmediterránea, además de la consolidación del mercado en el Estrecho.

DFDS espera que, a partir de 2027, se produzca un mayor crecimiento sostenido de su resultado operativo, una vez los volúmenes de tráfico evolucionen en un contexto de expansión del mercado, especialmente en Marruecos. "Esto mejorará la utilización de nuestros buques y, por lo tanto, impulsará una expansión gradual de los márgenes", expone la empresa.

En este paso juega una importante labor la operación de Armas, ya que, según las previsiones de DFDS en sus resultados del tercer trimestre, esperaba unos ingresos de casi 67 millones de euros (500 millones de coronas nórdicas) en 2026, una vez confirmada la operación en el primer trimestre.

En lo que respecta a 2025 en el Estrecho, DFDS asegura que ha sido un "año exitoso", a pesar de la citada salida de la ruta Tarifa-Tánger Ciudad, por unas operaciones más eficientes y un continuo crecimiento del mercado. La naviera movió 2,21 kilómetros lineales de carga, un aumento del 5,94% respecto al año anterior.

La compra de Armas, en espera

DFDS está a la espera de la decisión final de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) sobre la adquisición del negocio de Armas Trasmediterránea en el estrecho de Gibraltar. El regulador ha iniciado la segunda fase del análisis de la operación tras detectar posibles riesgos para la competencia.

Según ha informado el regulador, en la primera fase del análisis, ha detectado posibles riesgos para la competencia en los mercados que conectan Algeciras con Ceuta y Tánger Med, consecuencia de la elevada concentración que se produciría al entrar en juego, al mismo tiempo, la compra de activos por parte de Baleària.

La compañía nórdica invirtió 32,1 millones de euros (240 millones de coronas danesas) en la compra de parte del negocio de Armas en el Estrecho, que incluye concesiones y terminales en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tánger Med, además del ferri RoPax (para carga y pasajeros) Volcán de Tamasite y el catamarán de alta velocidad Villa de Agaete.

Actualmente, DFDS opera en la Bahía de Algeciras las rutas que conectan Algeciras con Tánger Med y Ceuta, por lo que el grupo espera que reforzar su presencia en estas líneas con las concesiones y buques con que contaba Armas permita "expandir y reforzar la oferta a los clientes de pasaje y carga". Además, absorberá una plantilla de 200 trabajadores.