Maersk augura un aumento del tráfico marítimo en 2026, en el año de su retorno al canal de Suez y el primero completo de Gemini

Un buque de Maersk durante una escala en la terminal de APM en el Puerto de Algeciras

La naviera Maersk prevé que 2026 vendrá acompañado de un aumento del tráfico marítimo. Este año será clave para la danesa, ya que supone el primero completo desde la implantación de la alianza Gemini y, especialmente, el de su retorno paulatino al canal de Suez.

El grupo espera evolucionar en el presente ejercicio junto al tráfico de mercancías, el cual augura que crezca entre un dos y un cuatro por ciento, cifras parecidas a las previstas para 2025.

En el plano particular, será importante analizar la evolución de la red Gemini durante su primer año completo, después de su implantación total en mayo de 2025, aunque el Puerto de Algeciras se muestra optimista, ya que aventura un aumento de tráficos. Además, en el ámbito general, todo apunta a que se mantendrá la progresiva vuelta de los buques al canal de Suez, la cual Maersk afronta, por el momento, con dos servicios, a los que se pueden sumar pronto otros dos más.

En términos económicos, el grupo matriz, A.P. Moller–Maersk, cerró 2025 con un beneficio neto de 2.471 millones de euros, un 53% menos que en 2024. La compañía danesa se repuso a un mercado mundial volátil, afectado por las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas, con un aumento del volumen del 4,9%. Aun así, no consiguió trasladar este resultado a sus cuentas, dada la menor productividad de sus fletes, cuyos precios descendieron un 23% por una mayor capacidad.

La facturación del grupo se mantuvo estable en 54.000 millones de dólares (45.780 millones de euros), apenas un 2,7% menos que el año anterior. Su resultado bruto (ebitda) se redujo un 21,5%, hasta 9.500 millones de dólares (8.053 millones de euros) y el beneficio bruto de 3.500 millones de dólares (2.967 millones de euros, -46%). Maersk se muestra positiva respecto a estas cifras pese al descenso general del balance, ya que, asegura, se sitúan en los márgenes altos de sus previsiones para el año.

"Obtuvimos un sólido rendimiento y un alto valor para nuestros clientes en un año en el que las cadenas de suministro y el comercio mundial siguieron transformándose debido a la evolución de la geopolítica. En todas nuestras operaciones, los volúmenes crecieron y la utilización de los activos fue muy alta", explicó Vincent Clerc, director ejecutivo de Maersk, en un comunicado.

Récord en terminales

Por negocios, la rama marítima del grupo, encabezada por la naviera Maersk, aumentó sus volúmenes de carga un 4,9%, aunque se vio afectada por el mencionado descenso de los fletes. La principal novedad fue la implantación de la alianza Gemini, la nueva red este-oeste impulsada junto a Hapag-Lloyd, que cumplió sus expectativas de más del 90% de llegadas puntuales y permitió una reducción de costes mayor de la originalmente planteada. La facturación de este sector fue de 29.650 millones de euros, mientras que el resultado bruto de este sector quedó en 5.339 millones.

El negocio de terminales portuarias experimentó un crecimiento de casi el 20% en su facturación, hasta los 4.526 millones de euros. Todo ello, expone la empresa, gracias a volúmenes récord por una fuerte demanda, mejores tarifas y aumento de los ingresos por almacenamiento. Con todo ello, esta rama del grupo obtuvo los mejores resultados financieros de su historia, con un resultado bruto de 1.562 millones de euros.

En cuanto a la logística y servicios, el grupo mantuvo la inversión y consiguió una mayor rentabilidad. Con una facturación de 12.800 millones, ligeramente superior a 2024, Maersk asegura que queda lejos de su máximo potencial y se fija como objetivo mejorar su rendimiento. Su ebitda fue de 1.414 millones de euros.

"Nuestro negocio marítimo estableció un nuevo referente en cuanto a fiabilidad, las terminales obtuvieron resultados récord y Logística y Servicios siguió avanzando. El año puso de relieve la necesidad de reforzar y modernizar las cadenas de suministro globales y las infraestructuras críticas, lo que reforzó aún más la relevancia de nuestra estrategia", abundó Clerc.

Con el foco en reducir costes, el grupo danés prevé despedir a 1.000 de los 6.000 empleados de puestos corporativos en todo el mundo, con el objetivo de ahorrar unos 180 millones anuales.