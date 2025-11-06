Maersk mejora sus previsiones para 2025 impulsada por la mejora de su negocio de terminales y la implantación de la red Gemini

Maersk ganó más de 2.400 millones de euros hasta el mes de octubre, lo que supone un descenso del 30,6% respecto al mismo periodo del año pasado. Este dato no impide al conglomerado danés revisar sus expectativas para el global de 2025, con el impulso de la mejora de su negocio de terminales y la implantación de la red Gemini.

El grupo AP Moller-Maersk, propietario de la naviera, registró un beneficio neto de 2.433 millones de euros hasta octubre, un 30,6% menos respecto al resultado del año anterior. Su facturación hasta septiembre alcanzó los 35.392 millones de euros, con una caída del 0,6% respecto a los ingresos registrados en el mismo periodo del pasado año.

De cara al resultado global de 2025, Maersk ha ajustado sus previsiones financieras, elevando el límite inferior, y ahora espera que su beneficio bruto (ebitda) oscile entre 7.835 y 8.270 millones de euros, mientras que anticipa un crecimiento del volumen del mercado mundial de contenedores de "en torno al 4%", cuando previamente preveía entre el 2% y el 4%.

Hasta octubre, la división de transporte marítimo de mercancías, la principal del grupo, fue la que más redujo sus ingresos, con un descenso del 3%, hasta 23.207 millones de euros. Aun así, la compañía destaca en sus cuentas el ahorro de costes gracias a la implantación de la red Gemini, su alianza marítima con Hapag-Lloyd, la cual le ha permitido aumentar sus volúmenes movidos un 7% hasta ahora.

El negocio de logística facturó un 1% más, hasta 9.697 millones de euros, y la división de terminales creció un notable 21,9%, hasta 3.470 millones de euros. En esta última, que incluye muelles como el de APM Terminals Algeciras, Maersk apunta a la inercia positiva que arrastra, con récord de mercancías, ingresos y ebitda, gracias a un crecimiento del 8,7% en los volúmenes por una mayor demanda en América, Europa y África, con varias de sus terminales rozando "el máximo de su potencial".

Tercer trimestre "sólido"

"Hemos logrado un sólido tercer trimestre en todas nuestras áreas de negocio", declaró Vincent Clerc, consejero delegado de Maersk. "Ante la fluctuación de las condiciones del mercado, estamos bien posicionados para ayudar a nuestros clientes a adaptarse y mantener la estabilidad en sus cadenas de suministro", añadió.

En el tercer trimestre, el beneficio neto atribuido de la compañía danesa experimentó un retroceso interanual del 65,6%, hasta 911 millones de euros, mientras que la cifra de negocio retrocedió un 9,9%, hasta 12.366 millones de euros.

En lo que respecta al retorno del tráfico marítimo masivo al mar Rojo, el grupo danés asume que no tendrá lugar antes de final de año. La compañía se mostraba optimista a principios de año, aventurando que se produjese a mediados de 2025, lo que permitiría reducir los tiempos de tránsito en el eje América-Europa-Asia, con el correspondiente restablecimiento del statu quo habitual del comercio internacional.