Inetum España instalará los nuevos controles Schengen para pasajeros en los puertos de Algeciras y Tarifa

Inetum España instalará los nuevos controles fronterizos Schengen en las terminales de pasajeros de los puertos de Algeciras y Tarifa. La iniciativa es fruto de la entrada en vigor del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (Entry Exit System -EES-) y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) en el que la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) invertirá en dos fases.

Inetum acaba de adjudicarse la primera de estas fases por 3,2 millones de euros para el suministro de los equipos y su mantenimiento durante tres años, así como la formación al personal auxiliar de apoyo a la Policía Nacional. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea en un 75% de la inversión y un 100% del gasto corriente a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

La segunda de las fases supone la incorporación del citado personal auxiliar de información al pasajero que dará apoyo a la Policía Nacional durante los tres años. Con un presupuesto de otros 10,8 millones de euros, la APBA ultima los trámites para licitar este servicio. El objetivo del servicio será el de atender las dudas de los viajeros y asistirles en el uso del equipamiento EES y la gestión de las colas de pasajeros para acceder a los puntos EES.

Los nuevos controles entrarán en operaciones antes del verano y afectarán a la entrada y salida de ciudadanos no comunitarios, que deberán proporcionar datos biométricos. El EES es un sistema de información de implantación progresiva que surge como una iniciativa prioritaria para modernizar la gestión de las fronteras exteriores de la UE, sustituyendo la obligación de sellar los pasaportes de los nacionales de terceros países y que permite registrar y almacenar la fecha, la hora y el lugar de entrada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras de la UE, entre otras ventajas.

En este proceso de implantación de los nuevos controles resulta necesario poner en operativa el equipamiento automatizado EES para el control del paso fronterizo que consiste en quioscos de autoservicio, puertas ABC, puestos del control asistido, tabletas de verificación y supervisión, tabletas de registro, así como otros elementos complementarios como sistemas del CCTV, señalética digital y habitáculos específicos como cabinas dobles y contenedores equipados, equipamiento que posteriormente la APBA cederá al del Ministerio de Interior en virtud del Convenio firmado entre la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior y Puertos del Estado y al que se adhirió la APBA en 2024.

La implantación del EES se está llevando a cabo en tres fases que abarcan aeropuertos, las fronteras terrestres y las marítimas. En los aeropuertos, los controles se aplican desde el 12 de octubre de 2025. Interior no ha aportado las fechas concretas de la segunda fase (la que afecta al Campo de Gibraltar con la Verja de Gibraltar todavía en pie).

La estación marítima del Puerto de Tarifa.

Así funciona el EES

El EES registrará los datos de los pasaportes de los viajeros, su foto, sus huellas dactilares y la fecha y el lugar de entrada o salida, y una vez operativo dentro de seis meses sustituirá al tradicional trámite del sellado manual de los pasaportes.

El EES recopilará la información de los viajeros procedentes de terceros países no pertenecientes a la UE cada vez que crucen una frontera exterior de alguno de los 29 países europeos que forman parte del Espacio Schengen para permanecer un máximo de 90 días en cualquier periodo de 180 días.

Si el viajero necesita visado de entrada, el sistema solo almacenará los datos de su pasaporte y su imagen facial, porque sus huellas dactilares ya se registraron cuando solicitó el visado. Si el viajero no necesita visado, el sistema recogerá también cuatro de sus huellas dactilares.

El Entry-Exit System es una de las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos de las agendas europeas de Seguridad y de Migración en la gestión de las fronteras y la prevención de la delincuencia transfronteriza.