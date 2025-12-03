El histórico velero-escuela 'Danmark' atraca en el Puerto de Algeciras tras una travesía por el Atlántico

El Puerto de Algeciras acoge la escala de una embarcación singular por su valor histórico y formativo: el buque danés Danmark, un velero-escuela construido en 1933 que forma a cadetes en técnicas de navegación tradicional y moderna. Los jóvenes pasan la tarde del miércoles en el centro de la ciudad, avituallándose antes de volver a embarcarse.

Con un tonelaje bruto de 737 toneladas y una eslora de unos 65 metros por 10 de manga, el Danmark destaca no solo por su elegante silueta de aparejo clásico, sino también por su longevidad operativa. Fue botado en el astillero Nakskov Skibsvaerft de Dinamarca hace casi un siglo y desde entonces ha sido uno de los buques de instrucción más emblemáticos del país nórdico, con base en Copenhague.

El 'Danmark', en el puerto de la Galera. / Andrés Carrasco

La travesía actual del Danmark lo ha llevado por el Atlántico Norte tras partir de Ponta Delgada, en las Azores, a finales de noviembre. Su llegada al Puerto de Algeciras tuvo lugar este miércoles, 3 de diciembre, tras varias jornadas de navegación desde su última escala registrada en la isla atlántica. La maniobra de atraque se realizó en horario matinal, atrayendo la atención de trabajadores y pasajeros.

Este buque no es solo un símbolo del patrimonio naval danés, sino también una plataforma de formación. Propiedad del Maritime Training Centre de Frederikshavn, el Danmark ha albergado a generaciones de cadetes que se entrenan en navegación a vela, navegación oceánica y vida a bordo. Su recorrido por diferentes mares y puertos europeos testimonia la importancia de mantener viva la tradición marítima.

Para el Puerto de Algeciras, habitual escala de megabuques de carga y cruceros, la llegada del Danmark supone una nota de distinción y una oportunidad para que el público local se acerque a ver un barco histórico que ha surcado los mares durante más de noventa años. Tras la breve escala en la Bahía de Algeciras, se espera que el velero-escuela reanude su ruta en los próximos días hacia su siguiente destino en el Mediterráneo o el norte de África.