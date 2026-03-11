El Gobierno reserva 52 millones de euros hasta 2029 para el ferri Algeciras-Ceuta y otros de interés público

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a invertir hasta 52 millones de euros entre ahora y 2029 para pagar compensaciones a las empresas navieras que operan las rutas marítimas consideradas de interés público, como la que enlaza Algeciras con Ceuta. Estas compensaciones económicas están dirigidas principalmente a dos compañías: Trasmediterránea y Baleària, que cubren conexiones estratégicas entre la península y los territorios insulares y autonómicos.

El Ejecutivo adopta la medida, que implica la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con el objetivo de asegurar la continuidad, frecuencia y calidad de estas conexiones marítimas, incluso cuando su rentabilidad comercial sea limitada. Las compensaciones se enmarcan en los contratos administrativos especiales previstos en la legislación marítima española para servicios esenciales de transporte.

Los contratos se basan en el artículo 8.4 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que permite formalizar navegaciones sujetas a un contrato administrativo especial.

Además, el Real Decreto 1516/2007, de 16 de noviembre, establece en sus artículos 12 y siguientes la regulación de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público, fijando los criterios legales para estos contratos y su compensación económica.

Entre los contratos previstos se encuentra de la línea Algeciras-Ceuta, gestionado por Baleària, que saldrá a nueva licitación para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2028, con una compensación anual estimada de 2,6 millones de euros.

También implica la nueva licitación de la línea marítima entre la península y Canarias, actualmente operada por Trasmediterránea. El nuevo contrato abarcará desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028 y contará con una compensación anual de 3,11 millones de euros.

Además, el Gobierno ha autorizado la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de dos contratos para las conexiones con Melilla. En concreto, el lote correspondiente a la línea Málaga-Melilla continuará siendo operado por Baleària, mientras que Trasmediterránea seguirá gestionando las rutas Almería-Melilla y Motril-Melilla. Estas prórrogas supondrán un coste conjunto de 19,4 millones de euros anuales.

El Gobierno justifica estas ayudas en la necesidad de mantener conexiones marítimas consideradas estratégicas para la cohesión territorial y la movilidad entre la península y territorios extrapeninsulares.