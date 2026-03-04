El gasero ruso atacado por un dron en el Mediterráneo cambió de nombre tras hacer 'bunkering' en Algeciras y Gibraltar

Un buque cisterna de bandera rusa dedicado al transporte de gas natural licuado (GNL) y sujeto a sanciones internacionales, el Arctic Metagaz, sufre desde el martes un grave incendio en el mar Mediterráneo, en las proximidades de Malta, tras recibir un ataque que se produjo con un dron marítimo lanzado por Ucrania, según afirma el Ministerio de Transporte de Rusia. El portal del Ministerio de Defensa ucraniano War & Sanctions asegura que el gasero ha recalado en varias terminales estratégicas en el Estrecho de Gibraltar en los últimos meses, incluyendo los puertos de Algeciras, Gibraltar y la terminal de GNL de Endesa en Los Barrios.

Estas visitas forman parte de su historial operativo y reflejan su actividad dentro de rutas de suministro de gas y petróleo en el Mediterráneo. Según ha confirmado la APBA, la visita se produjo en el año 2024 y estuvo haciendo bunkering en el fondeadero Delta, aunque entonces se llamaba Everest Energy. Es habitual que los buques de la flota fantasma rusa cambien de nombre para ocultar su propiedad y su actividad y eludir sanciones o restricciones. El Arctic Metagaz enarbola bandera rusa desde abril de 2025.

El suceso ocurrió cuando el buque —que se encontraba navegando por el Mediterráneo central— fue víctima de una serie de explosiones seguidas de un enorme incendio. Rusia afirmó que el ataque fue llevado a cabo por drones navales ucranianos lanzados desde la costa de Libia, calificándolo como un acto de “terrorismo internacional y piratería marítima”. Según la nota oficial, el buque había partido del puerto de Múrmansk con carga registrada conforme a las normas internacionales cuando fue alcanzado.

Las autoridades marítimas de Malta recibieron una llamada de socorro y desplegaron recursos para localizar la embarcación después de que se difundieran imágenes de la nave envuelta en llamas en el Mediterráneo. El barco apagó su sistema de identificación automática (AIS) antes del incidente, dificultando su rastreo.

Las Fuerzas Armadas de Malta confirmaron posteriormente que toda la tripulación fue localizada con vida en una lancha salvavidas dentro de la región de búsqueda y rescate de Libia, y se encontraba a salvo tras su evacuación del buque.

El Arctic Metagaz es un metanero de grandes dimensiones dedicado al transporte de gas natural licuado, un combustible cuya demanda ha crecido en los últimos años como alternativa al gasóleo y al carbón. Navega bajo sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido por su vinculación con la llamada flota fantasma rusa, una red de buques que presuntamente transportan hidrocarburos evadiendo las restricciones de exportación impuestas tras la invasión de Ucrania.

Este tipo de sanciones prohíben, entre otras cosas, el acceso a puertos y servicios marítimos en muchos países occidentales. El buque está gestionado por la empresa rusa LLC SMP Techmanagement y se le ha vinculado con cargas desde terminales en el Ártico ruso con destino a mercados en Asia.

Hasta ahora, las autoridades ucranianas no han emitido una declaración oficial sobre su supuesta participación en el ataque, mientras que Moscú ha exigido que la comunidad internacional condene lo que describe como acciones criminales que violan el derecho marítimo internacional.

Por su parte, los gobiernos de Malta y otros países europeos están evaluando el incidente en el marco de la seguridad marítima regional y su posible impacto en las rutas comerciales estratégicas del Mediterráneo.

El suceso se produce en un momento de creciente tensión en las rutas marítimas que conectan Europa con Oriente Medio, África y Asia, especialmente en lo relativo al transporte de energía. El incidente también recuerda otros acontecimientos recientes, como el ataque contra otro buque ligado a la flota fantasma rusa en diciembre, lo que subraya el papel cada vez más complejo de los conflictos modernos en el ámbito marítimo global.

Hercules Star

El del Arctic Metagaz no es el único incidente registrado en los últimos días en relación al escenario bélico en el entorno marítimo internacional. Según confirmó al medio especializado Ship and bunker, el petrolero Hercules Star, con bandera de Gibraltar y dedicado al suministro de combustible a buques, ha recibido el impacto de un proyectil en aguas próximas a Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la escalada del conflicto con Irán que está afectando gravemente al tráfico marítimo en la región.

Según la compañía Peninsula, fletadora del buque a través de su filial Hercules Tanker Management, el incidente se produjo el domingo por la mañana cerca de Mina Saqr, en Emiratos Árabes Unidos. El barco, de 7.998 toneladas de peso muerto, sufrió daños leves y logró regresar por sus propios medios a un fondeadero en Dubái.

“La tripulación está a salvo y actuó con gran profesionalidad para llevar el buque de vuelta al anclaje”, señaló un portavoz de la empresa, que subrayó que no se ha producido contaminación alguna.

El Hercules Star forma parte desde 2022 de la flota de suministro que Peninsula ha ido configurando para reforzar sus operaciones internacionales de bunkering y comenzó su actividad en el puerto de Gibraltar como parte de esa estrategia de expansión.