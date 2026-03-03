Un petrolero con bandera de Gibraltar sufre el impacto de un proyectil en el golfo Pérsico

El petrolero Hercules Star, con bandera de Gibraltar y dedicado al suministro de combustible a buques, ha recibido el impacto de un proyectil en aguas próximas a Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la escalada del conflicto con Irán que está afectando gravemente al tráfico marítimo en la región.

Según confirmó al medio especializado Ship and bunker la compañía Peninsula, fletadora del buque a través de su filial Hercules Tanker Management, el incidente se produjo el domingo por la mañana cerca de Mina Saqr, en Emiratos Árabes Unidos. El barco, de 7.998 toneladas de peso muerto, sufrió daños leves y logró regresar por sus propios medios a un fondeadero en Dubái.

“La tripulación está a salvo y actuó con gran profesionalidad para llevar el buque de vuelta al anclaje”, señaló un portavoz de la empresa, que subrayó que no se ha producido contaminación alguna.

El Hercules Star forma parte desde 2022 de la flota de suministro que Peninsula ha ido configurando para reforzar sus operaciones internacionales de bunkering y comenzó su actividad en el puerto de Gibraltar como parte de esa estrategia de expansión.

Escalada en el Estrecho de Ormuz

El ataque se enmarca en una serie de incidentes registrados en los dos últimos días en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

La intensificación del conflicto en Irán ha provocado daños en varios buques, petroleros en llamas y más de un centenar de embarcaciones fondeadas o bloqueadas en la zona. Además, diversas aseguradoras marítimas han comenzado a cancelar coberturas por riesgo de guerra, lo que amenaza con encarecer aún más el transporte de crudo y gas.

El cierre de facto del Estrecho y el aumento de la percepción de riesgo han disparado las primas de seguro y las tarifas de flete, mientras los mercados energéticos reaccionan con fuertes subidas del precio del petróleo y del gas.

Aunque el Hercules Star ha podido regresar a puerto sin consecuencias personales para su tripulación, el incidente refleja el creciente nivel de riesgo para la navegación comercial en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.