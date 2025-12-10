Evos avanza en su descarbonización en el Puerto de Algeciras con menos emisiones de CO2 y ahorro energético

Evos avanza en su descarbonización de su terminal en el Puerto de Algeciras con iniciativas que reducen sus emisiones contaminantes que permiten un importante ahorro energético para la instalación. Con ello, acompaña su objetivo de ser protagonista en la transición energética acompañando a sus clientes.

En lo que respecta a sus procesos propios, la terminal de Evos Algeciras ha reducido hasta un 10% sus emisiones de dióxido de carbono en los últimos años. Actualmente, cuenta con 1.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas, con una potencia de 156 kW. De cara a 2026, esta cantidad se ampliará otros 50 kW con una nueva fase, que permitirá aumentar el ahorro energético de los procesos industriales. La empresa mantiene un ahorro anual de 1.937 toneladas de dióxido de carbono gracias al uso de energías limpias, según ha explicado Guillermo Ferrer, director de Seguridad, Salud y Medioambiente, en la jornada formativa organizada por la compañía junto a la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG) celebrada ayer.

Junto al uso de energía solar, Evos ha incorporado varias iniciativas promovidas por empleados para reducir su uso energético. Por un lado, está la gestión inteligente de la temperatura de los sistemas mediante la instalación de cables en las tuberías que permiten realizar un traceado eléctrico. Con esta medida, ha conseguido ahorrar un 30% la electricidad necesaria para mantener los graneles líquidos a las temperaturas adecuadas.

Otra de las iniciativas desarrolladas, que ha permitido evitar la emisión de 21,4 toneladas de CO2, según la empresa, es el aprovechamiento de la energía residual de las calderas para el calentamiento de los productos. A esta se suman otras como el uso de vehículos eléctricos, la instalación de medidores de consumo de agua para evitar fugas y la incorporación de tabletas electrónicas para sustituir al papel. "El objetivo es que nos acerquemos a la neutralidad climática", ha expresado Ferrer.

En lo que respecta a seguridad, la directora general, Belén Gestoso, ha destacado orgullosa que la terminal cerró en 2024 el mejor año desde que opera bajo la firma de Evos, con la menor tasa de accidentes desde entonces. Guillermo Ferrer añadió que la compañía mantiene un férreo enfoque en la seguridad en sus instalaciones, lo que le ha permitido alcanzar cinco años consecutivos sin accidentes personales que hayan implicado una baja laboral.

Vista aérea de la terminal de Evos, en el Puerto de Algeciras / Comport

Combustibles renovables

La compañía energética ha destacado que el 27% de las mercancías almacenadas en las ocho terminales del grupo, repartidas en cinco países, ya es de origen no fósil, como primer paso en su meta de ampliar en los próximos años su porfolio de origen renovable. De hecho, ser socios en la transición energética y acompañar a sus clientes en la misma es uno de los pilares de la estrategia de la compañía, según ha explicado Belén Gestoso, directora general de Evos Algeciras.

Evos Algeciras, que cuenta con más de 400.000 metros cúbicos de capacidad, incorpora porcentajes variables de combustibles renovables en sus instalaciones, en función de las necesidades de sus clientes, pero no tiene, por el momento, tanques de dedicación exclusiva a biocombustibles. "Nuestro objetivo es evolucionar junto a los clientes a la transición a energías más limpias", ha expresado la directora general, al tiempo que precisa que la estrategia de la empresa es avanzar hacia vías de negocio más renovable.

En cuanto a la incertidumbre sobre los combustibles del futuro, Belén Gestoso asegura que uno de los indicadores que valoran es qué tipo de motores utilizan los nuevos buques que se construyen, aunque sigue sin haber una hoja de ruta clara. "Maersk apostó en primer lugar por el metanol verde y decía que el gas natural licuado (GNL) era un punto intermedio, pero ha dado marcha atrás y apuesta por el GNL porque no tiene claro si será el metanol, el amoniaco u otro", aseveró.

Por el momento, Evos responde a las necesidades de sus socios, que aumentan paulatinamente su empleo de biocombustibles y combustibles renovables, especialmente con las restricciones aplicadas por la normativa europea de comercio de emisiones (ETS) como el marco de bajo uso de azufre en el Mediterráneo estipulado por la Organización Marítima Internacional (OMI). "Terminaremos en la neutralidad climática, pero cuándo y cómo está por determinar", señaló la directora general.

Javier Martínez, presidente de la APCG; Belén Gestoso, directora general de Evos Algeciras, y Guillermo Ferrer, HSEQ Manager de la terminal / Erasmo Fenoy

Convenio con la APCG

Durante la jornada formativa, Javier Martínez, presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG), ha anunciado que ha firmado, junto a la directora de Evos Algeciras, Belén Gestoso, la renovación del convenio de colaboración que la entidad mantiene con la compañía desde hace más de una década. "Hemos montado un equipo de trabajo ya casi permanente, en el que Evos no deja de sorprendernos cada año", ha expresado con gratitud.

"Esto no sería posible si personalmente no percibiera como percibo que cada año se nos tiene en cuenta. Se nos llama, se nos pregunta y se nos pide opinión, y esa es la mayor satisfacción que podemos tener como asociación de periodistas", ha abundado.

"Estas jornadas sirven para acercar nuestra actividad, nuestra cultura, nuestra estrategia y nuestros valores a la comarca en la que nosotros desarrollamos nuestra actividad", ha agregado Belén Gestoso.