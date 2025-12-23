EEUU avanza en su investigación a España por los vetos en el Puerto de Algeciras a buques con carga vinculada a Israel

La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) ha dado un nuevo paso en la investigación abierta contra España por impedir la escala de buques en sus puertos cuando transportan carga con origen o destino en Israel, entre ellos el de Algeciras. El regulador estadounidense considera en un documento publicado este lunes que esta política podría estar generando “condiciones generales o especiales desfavorables” para el comercio marítimo de EE UU y ya estudia la posible adopción de medidas de represalia.

En un nuevo aviso oficial, la FMC confirma que las restricciones españolas siguen vigentes y abre una segunda fase del expediente, centrada en la recopilación de información adicional antes de decidir si aplica sanciones que podrían afectar de forma directa al tráfico marítimo entre ambos países.

El documento recuerda que la investigación se inició en diciembre de 2024, después de que España denegara el atraque en la terminal de APM en Algeciras, entre el 9 y el 14 de noviembre de ese año, a tres portacontenedores con bandera estadounidense operados por Maersk bajo el programa de Seguridad Marítima (MSP): Maersk Denver, Maersk Nysted y Maersk Seletar. Según las autoridades españolas, el veto se basó en el ejercicio de su soberanía portuaria y en su interpretación del derecho nacional, europeo e internacional, al tratarse de buques con carga vinculada a Israel.

La FMC añade que no se trató de un caso aislado. Ya en mayo de 2024, otro barco había visto rechazada su escala en un puerto español por transportar armas con destino al país hebreo, lo que, a juicio del regulador, refuerza la existencia de un patrón de actuación.

Lejos de suavizarse, la FMC sostiene que la política española se ha consolidado. El 8 de septiembre de 2025, el Gobierno anunció una estrategia “multifacética” para frenar el tránsito de determinados cargamentos hacia Israel, incluyendo la prohibición de utilizar puertos y espacio aéreo españoles a buques y aeronaves que transporten armas o combustible destinado a su Ejército.

Para la FMC, esta postura implica que España se considera legitimada para seguir denegando el acceso a sus instalaciones portuarias en función del tipo de carga y de su origen o destino, una práctica que podría vulnerar los intereses del transporte marítimo estadounidense.

Qué sanciones estudia Estados Unidos

El regulador recuerda que, en virtud del capítulo 421 del título 46 del Código de Estados Unidos, está facultado para investigar y aplicar medidas correctoras frente a normativas extranjeras que perjudiquen al comercio marítimo de EEUU. Entre las opciones sobre la mesa figuran la restricción de viajes hacia o desde puertos estadounidenses; imponer tasas por viaje o limitar tipos y cantidades de carga a buques vinculados con España, o solicitar al Departamento de Seguridad Nacional que deniegue la entrada o salida de barcos, recaude tasas o incluso detenga buques a punto de zarpar.

El Puerto de Algeciras mantiene una relación estratégica con Estados Unidos. Actualmente, la dársena está conectada con el país norteamericano a través de dos servicios marítimos regulares: el Amerigo, de CMA CGM, que enlaza con Nueva York, Norfolk, Savannah y Miami desde la terminal de TTI Algeciras, y el Ecumed, de Maersk, que opera desde APM Terminals y conecta con Newark y varios puertos de Latinoamérica.

Estas rutas convierten a Algeciras en una plataforma clave para las exportaciones andaluzas hacia EE UU, especialmente de productos como el aceite de oliva. Por ello, una eventual respuesta sancionadora de la FMC podría tener un impacto significativo en el tráfico marítimo del Estrecho.

La FMC subraya que su jurisdicción es amplia y que puede actuar tanto sobre rutas concretas como sobre el comercio marítimo en general.

Antes de adoptar cualquier medida, la Comisión abre ahora una segunda ronda de recopilación de información. Solicita informes adicionales sobre vetos aplicados por España a buques con carga relacionada con Israel, los motivos alegados, si se ofrecieron alternativas y el impacto real de estas decisiones en rutas, horarios, transbordos y costes logísticos.

También pide datos sobre buques con vínculos con España que recalan en puertos estadounidenses y sugerencias sobre qué tipos de cargamentos podrían verse afectados en caso de represalias.

La decisión final sobre posibles contramedidas dependerá ahora de la información que la Comisión reciba en los próximos 60 días y de su análisis sobre el alcance real de los vetos aplicados en puertos como el de Algeciras.