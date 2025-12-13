La UE mantiene los días de pesca en el Mediterráneo y beneficia a la flota artesanal del Campo de Gibraltar

La Unión Europea ha alcanzado en la madrugada de este sábado un acuerdo sobre las cuotas pesqueras, que permitirá a la flota española del Mediterráneo mantener los 143 días de faena en 2026, los mismos que en 2025, a cambio de nuevas medidas de conservación ambiental. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha calificado el pacto como un “éxito evidente”, tras evitar el recorte del 65% planteado inicialmente por Bruselas.

El acuerdo tiene un impacto directo en el Campo de Gibraltar, especialmente positivo para la flota artesanal de artes menores que opera desde puertos como Algeciras, Tarifa y La Atunara (La Línea). Este sector, mayoritario en la comarca, se beneficia del aumento de cuotas en especies clave como anchoa, sardina y boquerón, con una subida especialmente relevante del 60% en la anchoa del Golfo de Cádiz.

También se mantiene sin recortes la cuota de merluza, fijada en 17.445 toneladas, una de las especies más valiosas para las embarcaciones de palangre y cerco de la zona. Otras especies como el gallo registran incrementos del 11%, mientras que el jurel experimenta ajustes leves.

Sin embargo, el acuerdo deja recortes importantes en otras pesquerías. La caballa sufre una reducción provisional del 70%, la bacaladilla cae un 41% y la cigala del Golfo de Cádiz registra el recorte más severo, con una bajada del 50%, lo que afectará a las pocas embarcaciones especializadas en estas capturas.

El mantenimiento de los días de pesca conlleva nuevas restricciones ambientales para 2026, como la ampliación de vedas y límites al arrastre en determinadas profundidades, que condicionarán la actividad de algunos barcos, aunque sin imponer medidas adicionales a las ya vigentes en 2025.

En conjunto, el acuerdo ofrece estabilidad relativa a una flota del Campo de Gibraltar que lleva décadas en retroceso y que hoy se apoya principalmente en la pesca artesanal, aunque los recortes en determinadas especies siguen planteando retos importantes para parte del sector.