Casi un cuarto de millón de euros para reflotar el yate de lujo 'Mr. M', hundido en Tarifa desde septiembre

Casi un cuarto de millón de euros es lo que ha costado reflotar un yate de lujo, el Mr. M, que se encontraba hundido en el dique Sagrado Corazón de Tarifa desde el pasado mes de septiembre de 2025. La Autoridad Portuaria de la Bahía Algeciras (APBA) ha culminado el reflote de la embarcación a través de la empresa Contratas Terrestres y Marítimas con una operación que ha permitido sacar del muelle tarifeño el yate y ponerlo en seco.

El Mr .M permanecía hundido desde el pasado mes de septiembre en el dique Sagrado Corazón tras entrar en arribada forzosa ante los problemas que presentaba cuando se dirigía desde la Costa del Sol a Marruecos.

La institución portuaria ha llevado a cabo la operación por ejecución subsidiaria y acogiéndose a una tramitación de emergencia, habida cuenta de que la presencia del pecio suponía un riesgo para la operativa de la línea marítima de pasajeros Tarifa-Tánger Ciudad.

El presupuesto destinado al rescate de la embarcación ha sido de 239.000 euros, incluyendo la extracción de combustible y aceite de los tanques del barco, refuerzo de los amarres, así como la instalación de señalización en la lámina de agua, barreras absorbentes y recogida de residuos y vertidos, entre otras acciones.

Para reflotar el yate, ha sido necesario desplazar hasta Tarifa hasta en dos ocasiones dos grúas de gran tonelaje, de 200 toneladas cada una, globos elevadores, bombas de achique, así como la intervención de submarinistas. Una vez en seco, la APBA ultima su destino final fuera del recinto portuario.

Los dos grúas enormes que han reflotado el yate en Tarifa.

Valorado en 10 millones

El Mr. M, con bandera polaca —algo habitual hoy día en el sector náutico por motivos fiscales—, pertenece a unos armadores de nacionalidad holandesa. Construido en 2005 por el astillero italiano Mangusta y remodelado en 2015, se trata de un yate diseñado para el alquiler de lujo en el Mediterráneo, con capacidad para seis invitados y dos tripulantes, velocidad de crucero de 30 nudos y un completo equipamiento para deportes acuáticos.

El Mr. M es habitual en aguas mediterráneas, donde se alquila con servicios de chárter de lujo. Entre sus características figuran tres cabinas, aire acondicionado, conectividad Wi-Fi, así como una amplia gama de juguetes náuticos —desde motos de agua y esquís acuáticos hasta tablas de paddle surf y kayaks.