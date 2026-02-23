CSIF se moviliza en La Línea contra la privatización de los puertos andaluces y la precariedad de los trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se concentró este martes en el Puerto de la Atunara, en La Línea de la Concepción, para protestar contra los "planes de privatización" de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) y defender los derechos de su plantilla, que lleva años soportando condiciones laborales consideradas injustas.

CSIF, sindicato mayoritario en el Comité Intercentros de la Agencia, advirtió que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda pretende aumentar la participación de entidades privadas en la gestión de los puertos, lo que, según la organización, provocaría una precarización aún mayor del empleo. “Es inaceptable otorgar la gestión a entidades privadas cuando más de 30 años de gestión e inversión pública demuestran que la Agencia no es deficitaria”, subrayaron desde el sindicato.

La concentración en La Línea marca el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará en el Puerto de Barbate el próximo viernes 27 de febrero. CSIF mantiene su defensa de las trabajadoras y trabajadores de APPA ante una situación laboral complicada, marcada por recortes de personal pese al incremento de la actividad. El sindicato denuncia un déficit estructural de plantilla del 30 % durante todo el año, y critica que los refuerzos solo se contemplan en época estival. Esta falta de personal genera sobrecarga de trabajo, afectando la salud física y mental de los empleados, como evidencian las crecientes bajas médicas, que la dirección no cubre.

Entre las demandas de CSIF se encuentra la negociación inmediata de un nuevo convenio colectivo, ya que el vigente data de casi 20 años, y la implantación de un Plan de Igualdad efectivo. Según el sindicato, la Agencia incumple su obligación legal en este ámbito: el plan formalizado en 2021 no contempló medidas correctivas y actualmente se niega a negociar uno nuevo, perpetuando situaciones de discriminación salarial.

CSIF también reclama mejoras retributivas, reconocimiento de pluses y un proyecto de carrera profesional que garantice sueldos dignos acordes con las responsabilidades asumidas. Además, denuncian cambios unilaterales de turnos y condiciones laborales sin negociación previa, así como la inestabilidad laboral de trabajadores fijos discontinuos que reciben contratos precarios de tres a siete meses.

Finalmente, el sindicato alertó sobre las condiciones de riesgo en las que desempeña su labor el personal portuario, incluyendo la policía portuaria, que trabaja sin protocolos claros, formación específica ni medios de protección adecuados.