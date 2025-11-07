El sindicato Coordinadora teme que una reestructuración de DFDS afecte a sus plantillas en el Estrecho

El sindicato Coordinadora de Trabajadores de los Puertos Andaluces ha expresado su preocupación por el futuro laboral de la plantilla de la naviera danesa DFDS en el Estrecho de Gibraltar, tras el anuncio de un plan global de reducción de costes que podría implicar el recorte de hasta 400 empleos en el conjunto de la compañía.

Según la información trasladada a los trabajadores a través de un comunicado interno, el proceso de reestructuración se iniciará a finales de noviembre y se llevará a cabo “de acuerdo con los requisitos locales y los procesos de consulta”, en lo que la empresa describe como una “transición necesaria” para mejorar su rentabilidad y fortalecer su posición financiera.

Coordinadora TPA advierte del impacto social y económico que una medida de este tipo podría tener sobre el tejido laboral del Campo de Gibraltar, especialmente en las familias que dependen de la actividad logística y portuaria vinculada a DFDS.

“Nos preocupa especialmente la falta de claridad sobre el alcance real de este ajuste en los centros operativos del Estrecho, donde DFDS tiene una presencia clave y emplea a trabajadores con una alta cualificación y compromiso con el servicio”, señala el sindicato.

La formación ha asegurado que mantiene afiliados dentro de la empresa, aunque ha anunciado que extiende su respaldo a todos los trabajadores que pudieran verse afectados y ha ofrecido su apoyo jurídico y sindical para garantizar que cualquier proceso se desarrolle "con transparencia, diálogo y respeto a los derechos laborales".

DFDS, naviera danesa que adquirió a la compañía FRS, cuenta en el Campo de Gibraltar con una plantilla de 250 trabajadores (150 fijos y 100 fijos discontinuos), tras el ERE producido a raíz del cambio de concesión de la ruta marítima Tarifa-Tánger Ciudad que ahora gestiona Baleària.

La empresa nórdica opera en el Estrecho de Gibraltar las rutas que conectan el Puerto de Algeciras con Ceuta, Tánger Med y Tánger Ciudad. Además, una vez reciba el visto bueno de las autoridades de competencia, prevé incorporar el próximo año parte de las líneas operadas por Armas Trasmediterránea en la zona tras adquirir su negocio español junto a Baleària.