CEVA Logistics completa su primer viaje de larga distancia con camión 100% eléctrico entre Algeciras y Madrid

CEVA Logistics ha superado con éxito su primer test piloto con un camión 100% eléctrico en España, cubriendo una ruta de ida y vuelta entre Algeciras y Madrid. El vehículo, fabricado por Windrose Technology, recorrió 1.383 kilómetros con tan solo dos cargas rápidas de batería, alcanzando una autonomía de 670 kilómetros por carga y un consumo promedio de 1,26 kWh/km.

El camión eléctrico, con un peso de 31 toneladas, permitió evitar la emisión de una tonelada de CO2 en un único viaje, subrayando el impacto positivo de esta tecnología en la reducción de la huella ambiental del transporte de mercancías.

El trayecto, que duró 19 horas, forma parte de los esfuerzos de CEVA Logistics por descarbonizar sus operaciones y promover la movilidad sostenible en Europa. Tras esta exitosa prueba en España, la compañía prevé extender proyectos piloto con camiones eléctricos a otros países europeos, incluyendo Francia, Benelux y Reino Unido, así como realizar pruebas con duo trailers en España, gracias a la reciente modificación del Reglamento General de Vehículos publicada por la Dirección General de Transporte el 23 de octubre de 2025.

Sandra Villeminot, Global Head of Sustainability Ground & Rail en CEVA Logistics, destacó la relevancia de la prueba: "Hemos demostrado que es posible recorrer largas distancias con vehículos totalmente eléctricos, algo impensable hace apenas unos años. Este proyecto piloto no es solo una prueba técnica: simboliza nuestro compromiso con la descarbonización del transporte de mercancías y con un modelo logístico más sostenible."

El éxito de esta prueba refuerza la posición de CEVA Logistics como referente en soluciones de transporte innovadoras y sostenibles, mostrando que la transición hacia un transporte de mercancías eléctrico es viable incluso en rutas de larga distancia tradicionalmente dominadas por motores de combustión.