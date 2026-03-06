La borrasca Regina deja sin barcos al puerto de Tarifa con destino a Tánger este viernes

El paso de la borrasca Regina por el estrecho de Gibraltar ha dejado este viernes, 6 de marzo, sin servicio la línea marítima que une el puerto de Tarifa con Tánger Ciudad, en Marruecos. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha confirmado que, desde las 8 de la mañana, no saldrá ningún barco en esa ruta, una decisión que afecta a las dos navieras que operan el trayecto: Morocco Africa Link (AML) y Balearia.

No es una situación inesperada. A lo largo de esta semana, el puerto de Tarifa ya ha acumulado varias cancelaciones puntuales en esa misma línea, golpeada por el fuerte viento y el oleaje. El temporal de este viernes, sin embargo, ha sido lo suficientemente intenso como para provocar el cierre total de la ruta durante toda la jornada.

A pesar del mismo temporal, el Puerto de Algeciras mantiene sus conexiones con total normalidad. Sus líneas con Tánger Med y con Ceuta no presentan suspensiones previstas, por lo que los viajeros que necesiten cruzar el Estrecho pueden optar por esta alternativa.

La diferencia entre los dos puertos no es casual. Tarifa, situada en el punto más meridional de Europa continental, queda mucho más expuesta a los vientos. Algeciras, en cambio, disfruta de una posición más resguardada dentro de la bahía, lo que le otorga mayor resiliencia frente a los temporales.

Los viajeros con billete para la línea Tarifa–Tánger Ciudad deben ponerse en contacto con sus respectivas navieras para gestionar cambios de fecha o reembolsos. La APBA actualiza la información sobre el estado del tráfico marítimo en tiempo real a través de su web oficial de información al pasajero.