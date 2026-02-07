La borrasca Marta paraliza el Estrecho: canceladas todas las conexiones con Marruecos y tres desaparecidos en el mar

La borrasca Marta ha desatado este sábado 7 de febrero un temporal marítimo de tal magnitud en el estrecho de Gibraltar que ha forzado la cancelación total de las conexiones marítimas entre España y Marruecos, dejando varados a cientos de pasajeros y mercancías en ambas orillas. El cierre del puerto marroquí de Tánger Med ha provocado un efecto dominó que paraliza la actividad en los principales puertos andaluces del Mediterráneo.

El Puerto de Algeciras ha anunciado la suspensión de todas las salidas previstas hacia Tánger Med desde las 10 de la mañana, después de que las autoridades marroquíes decidieran cerrar sus instalaciones debido a las condiciones extremas del temporal. La medida afecta no solo a los pasajeros, sino también al tráfico de mercancías: los camiones con destino a Tánger Med tienen prohibido el acceso a las instalaciones portuarias algecireñas.

Solo pueden entrar al puerto los vehículos pesados que se dirijan a Ceuta —cuya línea marítima con Algeciras permanece operativa esta mañana— y a la terminal de APM Terminals. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha pedido expresamente que se sigan las indicaciones de los agentes para evitar colapsos y confusión.

Por su parte, el Puerto de Tarifa ha cancelado todas las salidas programadas para este sábado hacia la ciudad de Tánger. Con esta jornada, ya son seis días consecutivos de suspensiones en esta ruta —desde el pasado lunes 2 de febrero—, consecuencia de la sucesión de borrascas que azotan la región. Primero fue Leonardo, ahora Marta.

Alertas naranja y amarilla en Cádiz

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranja por lluvia en la zona de Grazalema desde las 10:00 hasta el final de la jornada, con acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas y más de 140 litros en veinticuatro horas. Además, se ha decretado alerta amarilla por lluvia y tormenta desde las 15:00 hasta la medianoche en Grazalema, la campiña, el litoral y el Estrecho, donde se esperan acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. La Aemet no descarta la formación de tornados y mangas marinas.

El viento de componente oeste (poniente) soplará con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la campiña y Grazalema (alerta amarilla) y de hasta 90 kilómetros por hora entre las 12:00 y las 18:00 (alerta naranja). En el litoral gaditano y el Estrecho, las rachas alcanzarán los 90 y 100 kilómetros por hora respectivamente, con alertas naranjas también activadas por viento y oleaje. Se esperan fenómenos costeros de fuerza 7-8 y una mar combinada del oeste de entre cuatro y seis metros.

Tragedia en el mar: búsqueda de tres desaparecidos

Mientras el temporal castiga la zona, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil de Ceuta han reanudado este sábado la búsqueda de tres migrantes magrebíes desaparecidos en las aguas del Estrecho tras intentar cruzar a nado desde Marruecos. La operación de rastreo se inició el jueves pasado a raíz del testimonio de otros migrantes rescatados en circunstancias similares, a pesar del mal tiempo provocado entonces por la borrasca Leonardo.

Según informó Salvamento Marítimo, el jueves un buque mercante localizó a 15 millas al este de Ceuta a seis migrantes —cinco vivos y un cadáver—, que fueron transbordados a la Salvamar Atria. Posteriormente, el buque Clara Campoamor halló a otros tres migrantes, dos con vida y uno fallecido. En total, el grupo inicial estaba compuesto por nueve personas: siete fueron rescatadas con vida y dos fallecieron.

El mal tiempo, con fuerte viento y oleaje, complica enormemente las labores de búsqueda y reduce las posibilidades de encontrar con vida a los tres desaparecidos, según han confirmado fuentes policiales. Las unidades de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil continúan rastreando las aguas próximas a Ceuta.

Marruecos evacúa a más de 154.000 personas por inundaciones

Al otro lado del Estrecho, la situación también es crítica. Marruecos ha elevado a 154.309 el número de evacuados en el norte y oeste del país por riesgo de inundaciones debido a las intensas lluvias. La provincia norteña de Larache es la más afectada, con 112.695 personas desalojadas, seguida de Kenitra, cerca de Rabat, con 23.174 evacuados.

El Ministerio del Interior marroquí ha advertido de que las inundaciones no remiten y existe riesgo de agravamiento de la situación hidrológica. La localidad de Alcazarquivir, con más de 120.000 habitantes, ha sido prácticamente abandonada por su población como medida preventiva, ante el temor a una crecida del río Loukkos o al desbordamiento del embalse de Oued el Makhazine, que ha superado el 158% de su capacidad.

El temporal que afecta al norte y oeste de Marruecos ha obligado a evacuar a 140.000 personas de localidades en riesgo, según el último recuento ofrecido este jueves por el Ministerio del Interior. / Mohamed Siali

Las autoridades marroquíes han instado a la población a mantener el máximo nivel de alerta y a no regresar a las zonas afectadas hasta que mejoren las condiciones. La Dirección General de Meteorología de Marruecos ha activado una nueva alerta naranja de lluvias fuertes para el sábado y domingo, con precipitaciones de hasta 70 milímetros y rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora.

El estrecho de Gibraltar afronta así uno de sus temporales más intensos de los últimos años, con consecuencias que se extienden a ambos lados del mar y que mantienen en vilo a miles de personas en tierra y en el agua.