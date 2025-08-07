Los bomberos contienen el derrame de un producto corrosivo de un contenedor en TTI Algeciras

Una brigada de los Bomberos ha intervenido en la mañana de este jueves para controlar y recoger el derrame de un producto potencialmente corrosivo procedente de un bidón que se manipulaba en la terminal de contenedores de TTI Algeciras, en la zona de Isla Verde Exterior del Puerto de Algeciras.

El incidente se ha producido a primera hora, cuando se ha detectado la salida del líquido de un contenedor tipo IBC (de plástico y forma cúbica, de unos 1.000 litros de capacidad y con mallado metálico de protección) de un cargamento que se manipulaba en la zona IMO de TTI Algeciras, contigua a la terminal ferroportuaria de Isla Verde.

La terminal de contenedores ha mantenido en todo momento su actividad y no ha sido necesario evacuar al personal, según fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras consultadas por Europa Sur. El derrame sí ha necesitado del establecimiento de un perímetro de seguridad en torno al bidón que ha suspendido transitoriamente la actividad en la terminal ferroportuaria (por encontrarse adyacente y para facilitar el trabajo de los bomberos), según la APBA.