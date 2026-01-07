El BAM 'Audaz' escala en Melilla tras su misión de seguridad en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán

El Buque de Acción Marítima (BAM) Audaz realizará escala en el puerto de Melilla entre el 8 y el 10 de enero, en el marco de una operación de seguridad marítima en aguas del mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar que comenzó el pasado 26 de diciembre.

El Audaz se encuentra desarrollando Operaciones de Seguridad Marítima (Maritime Security Operations – MSO), que incluyen actividades de vigilancia y control del tráfico marítimo. El objetivo de estas maniobras es contribuir a la seguridad marítima, garantizar la libertad de navegación y reforzar la presencia naval en los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

Durante su estancia en Melilla, el BAM Audaz llevará a cabo actividades institucionales que permitirán reforzar el vínculo entre la Armada y la ciudadanía. Estas acciones darán a conocer la labor que desarrolla la dotación del buque tanto en la mar como en puerto, en coordinación con la Comandancia Naval de Melilla.

El Buque de Acción Marítima Audaz, con base en el Arsenal de Cartagena, pertenece a la Fuerza de Acción Marítima (FAM) y está diseñado para llevar a cabo una amplia variedad de misiones. Entre ellas destacan la seguridad marítima, la protección de los intereses marítimos nacionales, el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, así como la colaboración con otros organismos de la Administración del Estado en la mar.