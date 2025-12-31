El BAM ‘Audaz’ refuerza la vigilancia naval en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán

El Buque de Acción Marítima (BAM) Audaz ha iniciado una nueva operación de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) en el Mediterráneo occidental, con especial atención al estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, zonas estratégicas para la seguridad y el control del tráfico marítimo.

El buque de la Armada se ha hecho a la mar desde el Arsenal de Cartagena para integrarse en esta operación permanente de las Fuerzas Armadas, que se desarrolla bajo el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS) y encuadrada en el Mando Operativo Marítimo (MOM). Durante los próximos meses, el Audaz y su dotación contribuirán a garantizar la seguridad marítima y la libertad de navegación en aguas de interés nacional.

El despliegue permitirá realizar misiones propias de las Operaciones de Seguridad Marítima, entre ellas la vigilancia y control del tráfico marítimo, la detección temprana de posibles riesgos y la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidente que pueda afectar a la seguridad en la mar, especialmente en un enclave tan sensible como el Estrecho.

Para reforzar sus capacidades operativas, el BAM Audaz navega con su dotación habitual y con un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina embarcado, lo que incrementa su capacidad de protección de la fuerza y de interdicción marítima.

Durante el desarrollo de la operación, el buque tiene previstas escalas en distintos puertos nacionales, entre ellos Melilla, Rota y Almería, donde realizará tanto actividades logísticas como institucionales, contribuyendo a estrechar el vínculo entre la Armada y la ciudadanía.

El BAM Audaz, al mando del capitán de corbeta Fernando Rodríguez García y con base en el Arsenal de Cartagena, pertenece a la Fuerza de Acción Marítima (FAM). Se trata de un buque polivalente diseñado para misiones de seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios marítimos de soberanía e interés, además de colaborar con otros organismos del Estado en la mar.

Las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión que coordina el Mando Operativo Marítimo, dependiente del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, constituyen una herramienta clave para mantener la vigilancia constante de los espacios marítimos, mejorar el conocimiento del entorno y anticipar amenazas, garantizando una respuesta eficaz ante posibles crisis en zonas estratégicas como el estrecho de Gibraltar.