Baleària incorpora un nuevo trimarán de alta velocidad que será puesto a punto en Algeciras
El fast ferry, con capacidad para 870 pasajeros y 250 vehículos, entrará en servicio este verano
Baleària ganó 63 millones en 2025 con cada vez mayor peso de las rutas del Estrecho
La naviera Baleària ampliará su flota de alta velocidad con la incorporación de un nuevo trimarán, un fast ferry construido en 2015 que tendrá capacidad para 870 pasajeros y 250 vehículos y que entrará en servicio este próximo verano, una vez completados los trabajos de remodelación.
El buque, de 102 metros de eslora y 27 metros de manga, fue construido por el astillero australiano Austal y ha operado en rutas del sur de Inglaterra bajo la enseña de Condor Ferries. Actualmente se encuentra en el puerto francés de Le Havre y, en los próximos días, se trasladará a Algeciras, donde será sometido a diferentes trabajos de puesta a punto y a una remodelación integral de sus salones interiores, con el objetivo de adaptarlo a los estándares de calidad de la compañía.
El trimarán puede alcanzar una velocidad máxima de 35 nudos y dispone además de 190 metros lineales para carga, lo que refuerza su versatilidad para el transporte mixto de pasajeros y vehículos.
Una vez finalizadas las actuaciones técnicas y de acondicionamiento, Baleària prevé incorporar el buque a su operativa comercial durante el verano, ampliando así su oferta de transporte marítimo de alta velocidad.
Homenaje a Pepita Castellví
La naviera bautizará este nuevo buque con el nombre de Pepita Castellví, en homenaje a la reconocida científica, oceanógrafa y bióloga catalana, que dedicó su carrera al estudio de los ecosistemas marinos, la divulgación científica y la concienciación medioambiental. Castellví desempeñó un papel destacado en la instalación y dirección de la primera base española en la Antártida entre 1989 y 1993.
Con esta denominación, Baleària suma ya nueve embarcaciones con nombre de mujeres pioneras en el ámbito científico, dentro de su política de visibilización del talento femenino en la ciencia y la tecnología.
