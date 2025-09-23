La Asociación Española de Depósitos Reparadores de Contenedores celebra en Algeciras su asamblea general

El Puerto de Algeciras acogió este lunes la asamblea general anual de la Asociación Española de Depósitos Reparadores de Contenedores (ARCE), un encuentro que ha reunido a los principales responsables de este sector en España.

Los integrantes de la asociación mantuvieron una jornada de trabajo en la sede de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), donde conocieron de primera mano la situación actual del Puerto y las líneas estratégicas que marcarán su desarrollo en los próximos años, con especial atención al tráfico de contenedores, área clave en la actividad del recinto.

La agenda incluyó además una visita a la terminal de contenedores de APM Terminals y al Centro de Coordinación de Procesos (CCP), desde donde se monitoriza en tiempo real el funcionamiento portuario.

Como cierre del encuentro, el presidente de ARCE, Juan José Pérez Román, hizo entrega al presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, de una escultura diseñada por Luciano González que representa un depot de contenedores, en reconocimiento al papel del Puerto de Algeciras como referente internacional en el sector.