APM Terminals Algeciras dedica su Safety Day a las víctimas de los accidentes de tráfico

No hay nada más efectivo que conocer las consecuencias que pueden tener las imprudencias al volante. Por ello, APM Terminals Algeciras ha traído esta semana a sus instalaciones a la fundación de apoyo a víctimas de accidentes, Fundtrafic, para ofrecer a sus empleados la posibilidad de experimentar con simuladores desde un vuelco con el vehículo, a la conducción bajo los efectos del alcohol. La iniciativa ha formado parte del Global Safety Day, que se ha celebrado bajo el lema We start with safety (Comenzamos por la seguridad).

Con la premisa del lema de este año se han celebrado charlas informales con el personal de taller, con el destacado en el muelle y en buque, para conocer de qué forma comienzan la jornada con seguridad. “En estos días hemos tomado nota de muchas iniciativas que nos han reportado. Pero esa comunicación debe ser constante, para aprender de quienes están en primera línea y actuar antes de que pueda ocurrir un incidente”, declaró Pablo Segura, Head of HSSE de APM Terminals Algeciras.

Intervención de José Miguel Carreño en el Safety Day. / E.S.

“Si alguien externo a la terminal accede sin los equipos de protección individual puestos, es muy probable que finalmente no se los ponga. Es cuestión de un cambio de mentalidad, y después de inversiones y de esfuerzos que nos han hecho mejorar mucho en estos años, es el momento de comprometernos a ese cambio”, añadió José Miguel Carreño, Chief Operations Officer de APM Terminals Algeciras durante el acto institucional del Global Safety Day, que contó también con una charla de concienciación vial de Francisco Canes, de Fundtrafic.